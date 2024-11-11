19. İnsan Yönetimi Zirvesi: Güven Temasıyla

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Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesince bu yıl 19'uncusu düzenlenecek "İnsan Yönetimi Zirvesi", 15-16 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, programa ilişkin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısındaki görüşlerine yer verilen PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, zirvenin temasını "güven" olarak belirlediklerini ifade etti.

Özer, bu yıl zirvede güveni farklı perspektiflerden ele alacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kişisel hayatımızda güvene değineceğimiz gibi işyerinde güven kültürü, liderlikte güven, çalışan bağlılığında güven derken, geleceğe güvenle hazırlanmamızı sağlayacak trendleri de keşfetme fırsatımız olacak. 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz zirvemizde bu konuları derinlemesine tartışacak, güvenin organizasyonel başarılara nasıl dönüştüğünü, kurum kültürünü nasıl güçlendirdiğini ve kriz dönemlerinde nasıl hayati bir rol oynadığını keşfedeceğiz. Bu iki günde hep birlikte daha güçlü, güven temelli bir çalışma ortamı yaratma yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum."

Özer, zirvenin konuşmacı olarak önemli isimleri ağırlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Zirvemiz Oyak Renault Fabrika Direktörü Murat Taşdelen'in 'Gelecek: Güven' temalı liderlikte güvenden bahsedeceği ilham verici konuşması ile başlayacak. Otomotiv ana sanayiinin insan kaynakları direktörleri güvenin şirket kültüründeki etkilerini konuşmak için bizlerle olacak. Kariyere güvenin öneminden bahsedeceğimiz Nigah Aksan'ın konuşmasının ardından çağımızın vazgeçilmesi dijital dönüşüme doğru Levent Bakkaloğlu bizleri bir yolculuğa çıkaracak. Plaza İnsan Kaynakları Direktörü Gülşah Yüksel güvenin evrensel dilinden bahsedecek. İlk günün sonuna doğru ise, Kerem Dündar 'aklına güven', Şaban Kızıldağ 'kendine mazeretsiz güven' ve günün kapanışında Nasuh Mahruki 'cesaretine güven' diyecek."

İkinci gün ise spor yorumcularını konuk edeceklerini aktaran Özer, konuşmasının sonunda zirve sponsorlarına teşekkür etti.

Programa, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Denetim Kurulu Başkanı Barış Gül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Özken ile yönetim kurulu üyeleri Hande Kurter, Elif Çelikkoparan ve Nurcan Kırçova da katıldı.