19 Mayıs'ta Palandöken'e tırmanış

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Palandöken'e 19 Mayıs tırmanışı

ERZURUM - Erzurum'da bir grup dağcı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Palandöken'e tırmandı.

Palandöken Kaymakamlığı, Yeşilay ve Alpin doğa sporları kulübünce 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken'de sultan sekisine zirve tırmanışı yaptı.

Yaklaşık 50 dağcının katıldığı yürüyüşün ardından zirvede saygı duruşunda bulunan katılımcılar İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçtiler.