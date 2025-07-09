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19 Yıl Sonra Resmi Nikah

19 Yıl Sonra Resmi Nikah
09.07.2025 11:50
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VAN'da 19 yıl önce dini nikah kıyan çift, kaymakamın yardımıyla resmi nikah yaptı.

VAN'da 19 yıl önce dini nikahla evlenen çift, oturdukları Avcılar'da Kaymakam Orhan Burhan'ın ikna etmesi üzerine İlçe Müftüsü Mehmet Özcan'ın kıydığı resmi nikahla evlendi.

Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, geçen hafta Yeşilkent Mahallesi'nde 12 bin TL'ye kiraladıkları evde oturan 3 çocuklu Güler Toktaş- Murat Torun çiftini ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftin dini nikahla 19 yıl önce evlendiklerini öğrendi. Kaymakam Burhan, yıllardan bu yana ailesine tepki gösterdiği için eşi istediği halde nikah kıymaya karşı çıkan Güler Torun'u ikna etti. Bunun üzerine resmi işlemler tamamlandı ve kadının rahatsız olması nedeniyle evinde nikahının kıyılması kararlaştırıldı. Kaymakam Orhan Burhan çifte düğün hediyesi olarak çamaşır makinesi ve buzdolabı, evin kızına da isteği üzerine bir genç yatağı hediye etti.

NİKAHI MÜFTÜ KIYDI

Avcılar Müftüsü Mehmet Özcan, 2017 yılından bu yana müftülere verilen resmi nikah kıyma yetkisi ile çiftin nikahını evlerinde Kaymakam Burhan ve Avcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız'ın şahitliğinde kıydı. Kaymakam Burhan, nikahta 'Evet' diyen çiftten Murat Torun'a Kuran-ı Kerim hediye etti. Kaymakam Burhan, "Her hafta dezavantajlı 5 ailemizi ziyaret ediyoruz. Geçen hafta bu ailemizi ziyaret ettiğimizde hane reisi Murat beyin eşi ile nikahının olmadığını öğrendik. 'Bu devirde resmi nikah olmadan olur mu?' dedik. Hanımefendi rahatsızdı; 'Siz gelmeyin, biz nikaha geliriz' dedik. Evrakları hızlı biçimde hazırladılar. Nikah akitlerini yaptık. Allah iki cihanda mesut etsin. Kızımızın bir isteği vardı onu da yerine getirdik. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2025 'Aile Yılı'na küçük bir katkımız oldu. Bu devirde ailelerin resmi nikahsız olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

'ANNEM VASİYET ETMİŞTİ'

Toktaş, "Ailem, biraz üzerime geldi. Geldikleri için evlenmekten yana değildim. Ağabeylerim baskı yaptıkları için ben resmi nikah istemiyordum. Sonra düşündüm çocuklarım boyuma geldi. Annem rahmetli olmadan önce vasiyet etmişti evlen diye. 20 sene sonra nikah kıyıyoruz. Çocuklar önce benim soy ismimi taşıyordu. Aile sıkıntı yapınca 'mal bölünür' diye eşimin adına çevirdik ama 'Ben size inat evlenmeyeceğim' dedim. Şimdi Allah'ın izni ile nikah kıyacağım. Kaymakam bey yardımcı oldu. O olmasa ben düşünmüyordum" diye konuştu.

'İNADINI KIRDIK'

Yıllardan bu yana resmi nikah istediğini, eşinin karşı çıktığını belirten Murat Torun ise, eşi ile 2006 yılında görücü usulü ile evlendiklerini belirtirken, "Bugüne kadar geldik, nikah kıymamamız onun inadı, onun tercihiydi. Sağolsun kaymakam bey ikna etti. Allah ondan razı olsun. 3 çocuğumuz var. Onun inadını kırdık" dedi. 14 yaşındaki Selma Torun ise anne ve babasının resmi nikahını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 19 Yıl Sonra Resmi Nikah - Son Dakika

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