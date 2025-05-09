2. Aydın Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

(AYDIN)- 2. Aydın Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüm vatandaşları Aydın Tekstil Parkı'nda gerçekleşecek fuara davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Fuar Aydın'da bir kez daha Aydın Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapacağız. Unutmamalıyız ki kitaplar, aydınlık yarınlarımıza açılan kapıların anahtarlarıdır" dedi.

2. Aydın Kitap Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. 23 Mayıs-1 Haziran günleri arasında Fuar Aydın'da düzenlenecek fuara yazarlar ve yayınevleri katılacak, söyleşiler ile imza günleri düzenlenecek. Vatandaşlar, 2. Aydın Kitap Fuarı'nı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

"Kitaplar, aydınlık yarınlarımıza açılan kapıların anahtarlarıdır"

Aydın Tekstil Parkı içerisinde açılışı gerçekleştirilen 2. Aydın Kitap Fuarı'na tüm vatandaşları davet eden Başkan Özlem Çerçioğlu, "Fuar Aydın'da bir kez daha Aydın Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapacağız. 2'ncisi düzenlenecek olan Aydın Kitap Fuarı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Unutmamalıyız ki kitaplar, aydınlık yarınlarımıza açılan kapıların anahtarlarıdır" dedi.