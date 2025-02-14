2'nci el eşya dükkanında yangın - Son Dakika
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2'nci el eşya dükkanında yangın

2\'nci el eşya dükkanında yangın

ANTALYA'da 2'nci el eşya satılan dükkanın dışında yanan kanepeden iş yerine sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu.

14.02.2025 13:38  Güncelleme: 13:41
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ANTALYA'da 2'nci el eşya satılan dükkanın dışında yanan kanepeden iş yerine sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yer alan 15 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. 2'nci el eşya dükkanının dışında bulunan kanepe bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kıvılcımlar iş yerine de sıçradı. Yangını gören iş yeri sahibi ve apartman sakinleri bir taraftan alevleri söndürmeye çalışırken, diğer taraftan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Panik yaşayan apartman sakinlerinden bazılarının sokağa çıktığı görüldü.

Apartman yöneticisi Mehmet Güçlü, "Ben kendi iş yerimdeydim. Bir anda alev almış ama nasıl çıktığını bilmiyoruz. Çocukların olduğunu söylüyorlar. 2'nci el eşyaları satılan bir dükkan, hepsi alev alsaydı bütün apartmana sıçrayabilirdi" dedi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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