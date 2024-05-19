20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuruları Başlıyor

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuruları Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları, atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'ten itibaren başlayacak.

19.05.2024 11:25
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(ANKARA) - 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'ten itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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