2004-2024'te işlenen 60 cinayet emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla aydınlatıldı - Son Dakika
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2004-2024'te işlenen 60 cinayet emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla aydınlatıldı

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2004-2024 yıllarında işlenen 60 cinayet, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde aydınlatıldı; olayların 35'i emniyet, 25'i jandarma bölgesinde çözüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, izini kaybettirdiğini düşünenlerin yanılgı içinde olduğunu söyledi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bu sene geçmiş yıllara ait 60 cinayet aydınlatıldı. ?

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde, 2004-2024 yıllarında işlenen 60 cinayetin aydınlatılması sağlandı. ?

Bu cinayetlerin 35'i emniyet, 25'i jandarma sorumluluk bölgesinde aydınlatılırken, çözülen en eski olayın 2004 yılına ait olduğu belirlendi.

Cinayet soruşturmalarında, geçmiş dosyalardaki bulguların yeniden incelenmesi ve yeni delillerle birlikte değerlendirilmesi şüphelilere ulaşılmasında rol oynuyor.

Çalışmalarda DNA karşılaştırmaları, kamera görüntüleri, telefon, trafik ve baz istasyonu kayıtları ile tanık anlatımları değerlendiriliyor. Olay yerinde bulunan araç parçaları gibi fiziksel bulguların izi sürülürken, farklı dosyalar arasındaki benzerlikler de araştırılıyor.

"Cinayet işleyip izini kaybettirdiğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"Cinayet işleyip izini kaybettirdiğini, aradan zaman geçtiği için artık bulunamayacağını düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde." diyen Çiftçi, emniyet ve jandarmanın, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Devletimizin, milletimizin polisi, jandarması, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, geçmişte işlenen cinayetlerin izini titizlikle sürüyor. Bugünün teknolojik imkanları, gelişen kriminal kapasitemiz ve uzman ekiplerimizin çalışmalarıyla yıllar öncesine ait delilleri yeniden inceliyor, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllara ait 60 cinayetin aydınlatılmasının güvenlik güçlerinin kararlı ve titiz çalışmaları ile kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun önemli bir sonucu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu başarıda emeği geçen emniyet ve jandarma personelini ve çalışmalara katkı sağlayan kurumları tebrik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 2004-2024'te işlenen 60 cinayet emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla aydınlatıldı - Son Dakika
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