2022 Hizmet Ticareti İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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2022 Hizmet Ticareti İstatistikleri Açıklandı

TÜİK, 2022'de hizmet ihracatının %64,4'ünün büyük ölçekli girişimlerden kaynaklandığını bildirdi.

30.12.2024 10:52
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(ANKARA) - TÜİK'in 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre hizmet ihracatının yüzde 64,4'ünü, hizmet ithalatının yüzde 56,3'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılına ait girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistikleri yayımlandı. Girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verilerine göre 2022 yılında hizmet ihracatının yüzde 64,4'ü, hizmet ithalatının ise yüzde 56,3'ü büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Hizmet ihracatının yüzde 6,7'sini yapan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 63,2'sini oluşturdu. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı yüzde 12,2 iken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 16,2 oldu. Hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 3,0'ını oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler, hizmet ihracatının yüzde 64,4'ünü gerçekleştirdi.

Hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 54,2'sini oluşturan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, hizmet ithalatının yüzde 7,5'ini yaptı. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ithalatındaki payı %8,5 olurken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9 oldu. Hizmet ithalatının yüzde 56,3'ünü, hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 4,9'unu oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

Hizmet ihracatının yüzde 72,6'sını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler gerçekleştirdi

Toplamda 47 milyar 420 milyon dolar olan hizmet ihracatının 34 milyar 442 milyon dolarını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler gerçekleştirirken, bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimlerin hizmet ihracatı 3 milyar 576 milyon dolar oldu. Hizmet ihracatında 3 milyar 116 milyon dolar imalat sanayisindeki girişimler tarafından yapılırken ana faaliyeti finans ve sigorta olan girişimlerin hizmet ihracatı 1 milyar 571 milyon dolar oldu.

Hizmet ticaretinde 35 milyar 933 milyon dolarlık ithalatın 10 milyar 604 milyon doları imalat sanayinde faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Hizmet ithalatındaki 6 milyar 899 milyon dolar, ana faaliyeti toptan ve perakende ticaret olan girişimlere ait iken 2 milyar 298 milyon dolarlık hizmet ithalatı finans ve sigorta faaliyetinde bulunan girişimlerin oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimler ise 2 milyar 99 milyon dolar hizmet ithalatı yaptı.

Hizmet ihracatının yüzde 15,6'sını, ithalatının ise yüzde 28,7'sini yabancı kontrollü girişimler yaptı

Hizmet ticaretinde en yüksek paya sahip olan taşımacılık hizmetlerinde yapılan ihracatın yüzde 91,4'ü, ithalatın ise yüzde 83,7'si Türkiye kontrolündeki girişimler tarafından gerçekleştirildi. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatında Türkiye kontrollü girişimlerin payı yüzde 43,5 iken yabancı kontrollü girişimlerin payı yüzde 56,5 oldu. Sigorta ve emeklilik hizmetleri ihracatının yüzde 35,4'ü ve ithalatının yüzde 37,6'sı yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı. Finansal hizmetlerde ihracatın yüzde 60,1'ini, ithalatın ise yüzde 72,0'ını Türkiye kontrollü girişimler gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

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