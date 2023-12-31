2023'te 804 milyon muayene gerçekleştirildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılındaki sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Buna göre, 2023 yılından tüm branşlarda 804 milyon 131 bin 472 muayene yapıldı.

Bakan Koca, 2023 yılına ait sağlık hizmetleri verilerinin yer aldığı videoyu, 'Sağlık hizmetlerinde 2023' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 2023 yılında 804 milyon 131 bin 472 muayene, acil servislerde 150 milyon 523 bin 406 başvuru karşılandı. Kara ambulanslarla 6 milyon 526 bin 931, helikopter ambulanslarla 2 bin 695, uçak ambulanslarla ise 1679 hasta taşındı. Ayrıca bu yıl 3 bin 399 böbrek, 1630 karaciğer, 39 kalp, 15 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde 138 bin 190 sağlık personeli görev yaptı. Deprem bölgesinde 52 milyon 6 bin 40 muayene gerçekleştirildi, 51 bin 665 hasta/yaralı hava, kara ve deniz yolundan diğer illere sevk edildi ve 183 depremzede vatandaşa protez işlemi gerçekleştirildi. 172 depremzede vatandaşın protez işlem sürecinin ise devam ettiği belirtildi. Koca, verilere ilişkin, "Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.