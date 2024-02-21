2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tercihleri Başladı - Son Dakika
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2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tercihleri Başladı

2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tercihleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) tercih işlemlerini başlattı. Tercihler, 28 Şubat saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

21.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) tercih işlemleri başlatıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kaynak: AA

28 Şubat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tercihleri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tercihleri Başladı - Son Dakika
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