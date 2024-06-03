2024-ALES/2 Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2024-ALES/2 Başvuruları Başladı

2024-ALES/2 Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024-ALES/2 sınavı için başvurular başladı. Adaylar, 12 Haziran tarihine kadar sınava başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sınava ilişkin kılavuz ise ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacak.

03.06.2024 10:53
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 12 Haziran'a kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adaylar, 28 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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