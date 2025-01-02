2024, Avustralya'nın En Sıcak İkinci Yılı - Son Dakika
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2024, Avustralya'nın En Sıcak İkinci Yılı

Avustralya, 2024'ü en sıcak ikinci yıl olarak kaydetti. Ortalama sıcaklık 1.46°C arttı.

02.01.2025 11:02
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SİDNEY, 2 Ocak (Xinhua) -- Avustralya Meteoroloji Bürosu, 2024'ün ülke tarihinde kayıtlara geçen en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı.

Büronun perşembe günü açıkladığı verilere göre, 2024'te ülke genelinde ortalama sıcaklık, 1961-1990 dönemi referans ortalamasının 1,46 derece üzerinde ölçüldü.

Böylece 2024 yılı, ortalama sıcaklıkların referansın 1,51 derece üzerinde ölçüldüğü 2019'un ardından en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Bu kayıtlar, 1910 yılından bu yana tutuluyor.

Ülke genelinde ortalama sıcaklık, büronun Avustralya genelinde kaydettiği tüm en düşük ve en yüksek sıcaklıkların ortalaması alınarak belirleniyor.

2024 yılında en düşük sıcaklıklar da kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. En düşük gece sıcaklıkları, referans ortalamasının 1,43 santigrat derece üzerine çıkarak, 1998'deki 1,27 santigrat derecelik yükseliş rekorunu geride bıraktı.

Ortalama en yüksek sıcaklıklar ise referans ortalamanın 1,48 santigrat derece üzerinde ölçülerek, 2019, 2013 ve 2018'in ardından en yüksek dördüncü seviyede gerçekleşti.

Nisan ayı, ortalama sıcaklığın uzun vadeli ortalamanın altında kaldığı tek ay oldu.

Ortalama sıcaklık, ağustos ayında ortalamanın 3,03 santigrat derece, ekim ayında ise 2,51 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

Diğer ayların ortalama sıcaklıkları, tarihsel ortalamadan 0,7 ila 1,9 santigrat derece daha yüksek seyretti.

Avustralya'daki eyalet başkentleri arasında 2024'ün yaşanan en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiği tek şehir, Batı Avustralya'nın başkenti Perth oldu. 2024'te kentteki ortalama sıcaklık, ilk kez 20 santigrat derecenin üzerine çıkarken, ortalama en yüksek sıcaklık da ilk kez 26 santigrat dereceyi aştı.

Kaynak: Xinhua

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