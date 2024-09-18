2024 DGS İle Tercih Süreci Başladı - Son Dakika
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2024 DGS İle Tercih Süreci Başladı

ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı için tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

18.09.2024 15:47
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024 DGS İle Tercih Süreci Başladı - Son Dakika

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