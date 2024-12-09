2024 En Sıcak Yıl Olacak

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BRÜKSEL, 9 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin iklim ajansı Copernicus, Kasım 2024'ün küresel olarak en sıcak ikinci kasım ayı olmasının, 2024'ün kayda geçen en sıcak yıl olacağı beklentilerini teyit ettiğini söyledi.

Ajanstan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Kasım 2024, sanayi öncesi düzeyin 1,62 santigrat derece üzerine çıkarak Kasım 2023'ün ardından ikinci sırada yer aldı.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, "Bu noktada 2024'ün kayda geçen en sıcak yıl ve sanayi öncesi düzeyin de 1,5 santigrat derece üzerinde olacağı neredeyse kesin" ifadeleri kullanıldı.

Ajansın bulguları uydular, gemiler, uçaklar ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki meteoroloji istasyonlarından gelen milyarlarca ölçümün yer aldığı bir veri kümesini temel alıyor.

Copernicus Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, 2024 verilerinin "Paris Anlaşması'nın ihlal edildiği anlamına gelmediğini, ancak iddialı bir iklim eylemine her zamandan daha fazla ihtiyaç duyulduğu anlamına geldiğini" söyledi.

Ajans, Antarktika'daki deniz buzu genişliğinin kasım ayında aylık bazdaki en düşük seviyesine gerileyip ortalamanın yüzde 10 altına indiğini ve 2023-2024 yıllarında gözlemlenen tarihsel büyüklükteki negatif anomali serisinin devam ettiğini belirtti.