2024 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

TANGERANG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde düzenlenen 2024 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nın medyaya özel gösteriminde sergilenen araçları inceleyen ziyaretçiler, 17 Temmuz 2024.
2024 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı 18 Temmuz ila 28 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua)
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