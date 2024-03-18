ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024
2024 Kanberra Balon Şöleni'nden çeşitli görüntüler
Avustralya'da düzenlenen 2024 Kanberra Balon Şöleni Pazar günü sona erdi.
Dokuz gün süren etkinlik, Kanberra semalarını renkli ve hareketli bir denize dönüştürerek ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sundu.
Her yıl düzenlenen etkinlik, çeşitli renk ve şekillerdeki hava balonlarını izlemek ve hatta balonlarla uçmayı deneyimlemek isteyen kişilere büyük bir eğlence sunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine iş birliği olanakları değerlendirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede çıkan tartışma sonucunda Recep H. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Adana'da Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere ödüller verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise şehit mezarlarına karanfil bırakıldı ve tiyatro oyunu sahnelendi.
Tepebaşı Bölgesi Karalan Mahallesi'nde, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Gözde Pakize Gök ve sağlık personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte yaşlılar adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinlikte, Karalan Mahallesi'nde özel bir alana sertifikalı fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanı, toplumun büyüklerine olan saygı ve sevgiyi simgelemektedir. Fidan dikimi etkinliği, gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatmayı ve yeşil alanların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Çin'de demiryolu-denizyolunun intermodal trenleri, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında 2.000 seferi tamamlayarak yılın ilk çeyreği için belirlenen hedefe vaktinden önce ulaştı. Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Tailin, taşımacılık hacmindeki artışı açıkladı ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olduğunu belirtti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Kamerun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Törende, Çanakkale şehitlerine saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Büyükelçi Volkan Işıkçı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin fedakarlıklarının hala ilham verdiğini belirtti.
Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.
Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Gerze ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve şehitler için dua edilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
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