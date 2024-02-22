2024-MSÜ Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Son Dakika
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2024-MSÜ Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2024-MSÜ Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM, 2024-MSÜ giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler. Sınav günü saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

22.02.2024 14:23
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 3 Mart'ta uygulanacak 2024 MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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