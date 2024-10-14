2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahipleri Açıklandı

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(ANKARA) – Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson, kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediğine dair çalışmalarından dolayı 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Türk-Amerikalı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Alan Robinson, kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği alanındaki çalışmaları dolayısla 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ödül sahiplerinin siyasi kurumların oluştuğu ve değiştiği koşulları açıklamaya yönelik modelinin üç bileşeni vardır. Birincisi, kaynakların nasıl tahsis edildiği ve bir toplumda karar alma gücünün kimin elinde olduğu (seçkinler ya da kitleler) konusundaki çatışmadır. İkincisi, kitlelerin bazen yönetici eliti harekete geçirerek ve tehdit ederek güç kullanma fırsatına sahip olmasıdır; bu nedenle bir toplumdaki güç, karar verme gücünden daha fazlasıdır. Üçüncüsü ise bağlılık sorunudur ki bu da tek alternatifin seçkinlerin karar alma yetkisini halka devretmesi olduğu anlamına gelir."