2024'te 1.45 Milyon Kişi İşe Yerleştirildi

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 44 bin 618'i engelli olmak üzere 2024 yılı Ocak- Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi. Işıkhan sosyal medya hesabından istihdama ilişkin verilerin yer aldığı videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız. 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik."

Ancak işsizlik sorununun giderilemediği Türkiye'de, DİSK AR'a göre geniş tanımlı işsiz sayısı 2024'te 2 milyon kişi arttı. DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nda, "Türkiye'de işsizlik AB, OECD ve ABD'den çok daha yüksek" denilmiş, toplam işsiz sayısı da 11 milyon kişi olarak belirtilmişti.