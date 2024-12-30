2024'te 140 Tatbikat Gerçekleşti - Son Dakika
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2024'te 140 Tatbikat Gerçekleşti

MSB, 2024'te toplam 140 tatbikat gerçekleştirdi. TSK, operasyon ve spor başarılarıyla öne çıktı.

30.12.2024 15:21
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024'te 32'i milli, 39'u NATO, 48'i davet ve 21'i özel olmak üzere toplam 140 tatbikatın başarıyla icra edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, Bakanlığın 2024'teki faaliyetlerinin anlatıldığı video serisinin üçüncü bölümü paylaşıldı.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve personelin niteliklerini çağın şartlarına, harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 2024'te 32'i milli, 39'u NATO, 48'i davet ve 21'i özel olmak üzere toplam 140 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimiz, 10 bölgede aynı anda 40 harekat icra etmiş ve etmekte. Deniz Kuvvetlerimiz, 125 bin 766 saat seyir gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetlerimiz 72 bin 965 sorti, 143 bin 726 saat uçuş yapmıştır. Farklı coğrafyalarda 70 bin personelle 20 görev icra edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, 2024'te yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları kapsamında TSK Spor Gücü'nün Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduğu, kır koşusu ve yüzme branşlarında Türkiye rekoru kırıldığı, sporcuların ayrıca 17 spor branşında 119 kupa ve 519'u altın olmak üzere toplam 1132 madalya kazandığı anımsatıldı.

2024'te personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiği belirtilen paylaşımda, 2024'te 390 bin 223 Mehmetçiğin silah altına alındığı bildirildi.

Paylaşımda, "Sıfır Atık" projesi kapsamında şimdiye kadar 923 kışlada Sıfır Atık uygulamasına geçildiği, yıl içerisinde 28 bin 634 ton atık karşılığında, 166 milyon liranın ekonomiye kazandırıldığı da aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024'te 140 Tatbikat Gerçekleşti - Son Dakika

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