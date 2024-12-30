2024'te Doğal Afetlerin Vahim Etkileri

Güncel

Doğal afetler, 2024'te birçok ülkede hayatı olumsuz etkilerken, binlerce can kaybına, yaralanmalara ve maddi zararlara yol açtı.

2024'te doğal afetlerle mücadele eden bazı ülkeler, aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınlarla mücadele etti.

Bazı ülkelerde depremler ve yüksek hava sıcaklıkları insan yaşamına mal olurken, bazılarında da orman yangınları can aldı.

Güney Asya'da etkili olan Yagi Tayfunu'ndan kaynaklı şiddetli yağışlarda bölge geneli ülkelerde 840'tan fazla kişi öldü.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 358 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de haziran-ekim dönemindeki şiddetli yağışlardan kaynaklı sel ve taşkınlarda 339 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle yaz döneminde 248 kişi öldü.

ABD'de etkili olan Helene Kasırgası'nda da en az 230 kişi yaşamını yitirirken, İspanya'daki sellerde 231 kişinin hayatına mal oldu.

Ocak

1 Ocak'ta yerel saatle 16.10'da Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 475 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'daki Alvaro Kasırgası nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda 13 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında 39 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de etkili kutup soğukları nedeniyle ülke genelinde 22 Ocak itibarıyla 92 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda 44 kişi öldü.

Şubat

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 122 kişi can verdi.

Filipinler'in güneyinde meydana gelen toprak kaymasında 92 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Nuristan ve Pençşir vilayetlerinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ düşmesi ve toprak kaymasında 27 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın orta kesimlerindeki Clermont-Ferrand şehrinde çığ düşmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde 22 Şubat'ta başlayan orman yangınları "felaket" seviyesine çıkarken yaklaşık 30 bin kişiden bulundukları bölgeyi tahliye etmeleri istendi.

Mart

Pakistan'da şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatılarının ve duvarlarının çökmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kayması nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Monica Fırtınası'nın Gard vilayetinde sebep olduğu sele kapılan 3 kişi öldü.

Afganistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 günde 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi. 1600'den fazla evin zarar gördüğü bölgede binlerce hayvan telef oldu.

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 27 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle kuraklık yaşanan 15 eyalette 58 orman yangını çıktı. 1421 hektardan fazla ormanlık alan yangında zarar gördü.

Afrika'nın doğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'ın kuzeyinde etkili olan Gamane Kasırgası nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Nisan

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 18 kişi hayatını kaybetti, 1100'ü aşkın kişi yaralandı.

Japonya'nın Miyazaki eyaletinde liselilerin futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etmesi sonucu ikisi ağır 16 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında en az 23 kişi, Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerindeki şiddetli yağışlar ve yıldırım isabet etmesi sonucu 63 kişi can verdi.

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 155 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde çıkan hortumlarda 5 kişi öldü.

Mayıs

Tayland'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 2024'ün başından beri 61 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen sellerde 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 277 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde sel ve heyelanlar nedeniyle 67 kişi, Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 158 kişi, ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle Iowa eyaletinde 5 kişi öldü.

İran'da meydana gelen sel ve fırtınalarda 61 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan fırtınada 5 kişi, Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada 22 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Remal siklonunun yol açtığı sel ve toprak kayması gibi olaylarda 55 kişi, Hindistan'ın bazı eyaletlerinde yüksek hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 40 kişi hayatını kaybetti.

Haziran

Hindistan'ın bazı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi, Meksika'da yılbaşından beri etkili sıcak hava dalgası nedeniyle 155 kişi yaşamını yitirdi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 19 kişi, Hindistan'ın Assam eyaletinde yağışların neden olduğu sellerde 27 kişi öldü, yaklaşık 171 bin kişi yerinden edildi.

Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 47 kişi, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Sind eyaletinin Karaçi kentinde, aşırı sıcaklar nedeniyle 29 kişi öldü.

İsviçre'nin güneyindeki Valais ve Ticino kantonlarında yaşanan sel ve heyelanlarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Temmuz

Nijer'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde meydana gelen heyelanda 23 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de birçok eyalette etkili olan aşırı sıcaklar 27 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda aşırı yağışlar kaynaklı sellerde 90 kişi, ülkenin Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangerhar vilayetinde, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda 257 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkede heyelan nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Filipinler ve Tayvan'da etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 42 kişi, Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 25 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos

Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle köprünün çökmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 358 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları ve seller nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneydoğusunda eyaletleri etkisi altına alan Debby Kasırgası'nda 7 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın 7 eyaletindeki sağanak yağaışlar ve seller nedeniyle 77 kişi öldü.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda en az 20 kişi can verdi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 22 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de aşırı sıcaklardan dolayı 28 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 22 kişi, Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde 27 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 170 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin 11 eyaletindeki seller nedeniyle 173 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletindeki muson yağmurları nedeniyle 150 kişi yaşamını yitirdi.

Eylül

Nijerya'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 192 kişi, Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde 67 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da sıcak çarpması nedeniyle yaz döneminde 248 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 273 kişi, Vietnam'da 31 Ağustos sonrası ülkenin kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda 292 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde toplamda 20 kişi öldü.

Nijerya'da şiddetli yağışlar ve bunların yol açtığı sellerde 269 kişinin öldüğü, 1 milyondan fazla kişinin felaketten etkilendiği bildirildi.

Filipinler'de Ferdie, Gener ve Helen isimli tropikal fırtınalarda 23 kişi hayatını kaybederken, bu hava olaylarından yaklaşık 1 milyon kişi etkilendi.

Japonya'nın batısında yer alan İşikava eyaletindeki Noto ve Suzu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 419 kişi can verdi.

Güney Asya ülkesi Nepal'de yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 148 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afetlerden 6 milyona yakın çocuğun olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Ekim

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 241 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de 24-29 Eylül arası Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle karaya ulaşan Helene Kasırgası en az 230 kişinin ölümüne yol açtı.

Nijer'de haziran-ekim döneminde etkili şiddetli yağışlarda 339 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı.

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu 97 kişi, Nijerya'da meydana gelen sel felaketinde ülke genelinde en az 320 kişi yaşamını yitirdi.

Kasım

Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen volkanik patlamada 9 kişi, Uganda'da bir mülteci kampına yıldırım düşmesi sonucu 13'ü çocuk 14 kişi öldü.

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim-16 Kasım'daki aşırı yağışların yol açtığı sellerde 231 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen ani sel ve toprak kayması 20 kişinin ölümüne neden oldu.

Aralık

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki sömürgesi Mayotte Adası'nda etkili olan Chido Kasırgası 14 kişinin ölümüne yol açtı, 250'den fazla kişi yaralandı.