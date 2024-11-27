2024\'te Vergilere %43,93 Zam

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranına göre yeni yılda vergi, harç ve cezalara zam yapılacak.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Buna göre, gelecek yıl emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisi, istisnalar, tarife matrahları, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı yüzde 43,93 oranında artacak.

Buna göre, 2025 yılında en düşük motorlu taşıtlar vergisi 347 liradan 499,44 liraya çıkarken, en yüksek motorlu taşıtlar vergisi ise 160 bin 285 liradan 230 bin 698,2 liraya yükselecek.

Öte yandan, yeni yılda pasaport ücretleri de yeniden değerleme oranına göre artacak. 6 aya kadar olan pasaport harcı bin 638,4 liradan 2 bin 358,15 liraya, 1 yıllık harç 2 bin 395,9 liradan 3 bin 448,42 liraya, 2 yıllık harç 3 bin 912,3 liradan 5 bin 630,97 liraya, 3 yıllık harç 5 bin 557 liradan 7 bin 998,19 liraya, 4 yıl ve üzeri harç ise 7 bin 833 liradan 11 bin 274,04 liraya yükselecek.

A sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 308 liradan bin 882,6 liraya, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 3 bin 945 liradan 5 bin 678,04 liraya çıkacak. Otomobil ve minibüslerin araç muayene ücreti ise bin 824 liradan 2 bin 620,97 liraya yükselecek.

Öte yandan, yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liradan 45 bin 614,3 liraya çıkarken, yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 720 liraya çıkacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisine sahip. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cumhurbaşkanı'nın idari para cezaları başta olmak üzere bazı kalemlerde böyle bir yetkisi ise bulunmuyor, ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor. Cumhurbaşkanı yasanın tandığı yetkiyi yıl bitmeden kullanabiliyor.