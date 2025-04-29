Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2024 TUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?