2024 Yangınlarında 28 Bin Hektar Orman Zarar Gördü - Son Dakika
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2024 Yangınlarında 28 Bin Hektar Orman Zarar Gördü

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Müdahale süresi 11 dakikaya düşerken, 2024'te yangınlarda 28 bin hektar orman zarar gördü.

16.12.2024 15:31
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2024 yılında yangınlarda 28 bin hektar orman zarar gördü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat:

"Yangınlara müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya indirdik"

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen "Orman Yangınlarına Karşı Kurumsal Kapasitenin Artırılması ve Politikaların Güçlendirilmesi" eğitim programında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, son yıllarda orman yangınlarına müdahale sürelerinde önemli bir gelişme kaydedildiğini belirterek, "Ortalama ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya indirdik. Yangınların tamamen kontrol altına alınması ise ortalama 4 saat sürüyor" dedi. Polat, ayrıca 2024 yılında yangınlardan zarar gören toplam orman alanının 28 bin hektar olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, "Orman Yangınlarına Karşı Kurumsal Kapasitenin Artırılması ve Politikaların Güçlendirilmesi" konulu eğitim programı düzenlendi. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Orman Bölge Müdürleri ve Daire Başkanları katıldı. 20 Aralık'ta sona erecek eğitim programı ile Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak, stratejik planlamalar geliştirmek ve kurumsal iş birliğini güçlendirmek hedefleniyor. Program süresince, orman yangınlarına karşı sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar ele alınacak.

Orman yangınlarıyla mücadelede büyük ilerleme

Açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, 2024 yılında orman yangınlarıyla mücadelede elde edilen başarıları ve gelecekte atılacak adımları değerlendirdi. Abdülkadir Polat, son yıllarda orman yangınlarına müdahale sürelerinde önemli bir gelişme kaydedildiğini belirterek, "Ortalama ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya indirdik. Yangınların tamamen kontrol altına alınması ise ortalama 4 saat sürüyor" dedi.

Sürenin uzadığı yangınların genellikle ulaşılması zor, dik ve kayalık arazilerde gerçekleştiğini ifade eden Abdülkadir Polat, bu tür durumların müdahale sürelerini etkilediğini ve sosyal medyada teşkilata yönelik eleştirilere neden olduğunu vurguladı. Polat, "Yaklaşık 3 bin yangın içinde süre uzayan yangın sayısı 10'u geçmiyor. Ancak bu tür yangınlar sosyal medyada daha çok yer aldığı için teşkilatımızın tüm başarısı gölgelenebiliyor. Kamuoyuna doğru bilgilendirme yapmamız şart" diye konuştu.

"Yanan alanlar bir yıl içinde ağaçlandırılıyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Anayasa'nın hükmüne uygun olarak yanan orman alanlarının bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırıldığını belirtti. Bu konuda Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Polat, "Yanan alanlarda rant amacıyla herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir. Yanan alanlar sadece ormanlaştırılabilir. Türkiye'de bu konuda farklı bir örnek yok" dedi.

2024'te 28 bin hektar orman zarar gördü

2024 yılında yangınlardan zarar gören toplam orman alanının 28 bin hektar olduğunu açıklayan Polat, geleceğe yeşil bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Yardımcısı, yanan alanların hızla ağaçlandırılarak doğal yapının eski haline dönmesi için Orman Genel Müdürlüğü'nün büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

"Ormanlarımızı Koruyarak Geleceğe Hazırlanıyoruz"

Antalya'daki kamp faaliyetinde 2024 yılı değerlendirmelerinin yanı sıra, gelecek yıllarda yapılacak çalışmaların da ele alındığını belirten Polat, yangınlara müdahale kapasitesinin sürekli artırıldığını ve bu alanda elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması gerektiğini ifade etti. Konuşmasını, "Geleceğe yeşil bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" sözleriyle tamamlayan Polat, ormanların korunması ve yeniden ağaçlandırılmasında teşkilatın rolünün önemine dikkat çekti.

"İklim değişikliği ve ormansızlaşma çift yönlü bir tehdit"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Karacabey, iklim değişikliği ile ormansızlaşma arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliği ormanları etkilerken, ormansızlaşma da iklim değişikliğinin sebeplerinden biri oluyor. Orman teşkilatı olarak bizler, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ormanlarımızı bu etkilere karşı dirençli hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Karbon yutak ormanları için yeni düzenleme yolda

Son yıllarda karbon yutak alanlarının öneminin giderek arttığını belirten Bekir Karacabey, ormanların karbon tutma kapasitesini artırmak için çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, karbon yutak ormanlarının oluşturulmasını Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasına dahil eden bir kanun düzenlemesi hazırlandığını açıklayan Karacabey, "Sayın Bakanımızın da destekleriyle orman kanununda yapılacak bir değişikliğe karbon yutak ormanları kurma görevinin de Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmesiyle ilgili bir kanun düzenlemesi yaptık. İnşallah mecliste kabul edilirse yasalaşacak. Bu da orman kanununa derç edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve yangınlara karşı direnç

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların sürdürülebilirliği için daha hassas planlama yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle teknik ormancılık müdahaleleri ve altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Karacabey, "Yangın durdurma zonları, yollar ve sanat yapıları gibi altyapı unsurlarını geliştirerek ormanlarımızı yangınlara karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız" dedi.

Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı

Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Bekir Karacabey, toplumu bu konuda daha fazla bilgilendirmenin ve desteklerini almanın önemine vurgu yaptı. Karacabey, "Toplumun desteğiyle orman yangınlarına karşı daha etkili bir mücadele yürütebiliriz" diyerek, bilinçlendirme çalışmalarının artırılmasının altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 2024 Yangınlarında 28 Bin Hektar Orman Zarar Gördü - Son Dakika

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