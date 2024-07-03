2024 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

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(ANKARA) - 2024 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 TL oldu.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu. Fakat bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Memurlara yılın ikinci altı ayı için yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Bedelli asker ücretinde de memurlara yapılacak yüzde 19,31 zam oranında artış yapılacak.

Böylece mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücretinin, 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 35 bin 261 TL zamlanarak 217 bin 870 TL olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla netleşecek.