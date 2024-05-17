2024 Yılı Çeltik Ekim Başvuruları Başladı

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2024 yılı çeltik ekimlerine ait müracaatlar kabul edilmeye başlandı. Başvurular 25 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

Edirne Çeltik Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyon 2024 yılı için dekar başına sıhhi tedbir ücreti ve ruhsat ücreti toplamda 20 lira olarak belirledi. Damlama sulama yöntemiyle çeltik ekimi yapacak üreticiler için ise bu ücret dekar başına 10 lira olarak uygulanacak.

Çeltik ekimi yapmak isteyen üreticiler, çeltik tarımı yapılacak arazinin tapu senedi, köy muhtarlığınca onaylı kira sözleşmesi veya komisyon tarafından hazırlanan keşif raporu, yapılacak çeltik alanı için ödenmesi gereken tutarın ödendiğine dair dekontla Çeltik Komisyon Başkanlığına 25 Haziran'a kadar başvurabilecek.