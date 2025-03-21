2024 Yılın Kareleri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2024 Yılın Kareleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Anadolu Ajansı'nın 2024 Yılın Kareleri ödülü töreninde fotoğraflar değerlendirildi ve ödüller verildi.

21.03.2025 20:16
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Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"nde ödüller sahiplerini buldu.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması sona erdi.

Anadolu Ajansının Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, AA'nın en güçlü yönünün habercilik yanında görsel üretimi olduğunu söyledi.

Karagöz, AA'nın fotoğraf, video ve infografikle uluslararası rekabet konusunda iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Her geçen gün de bu anlamda güçleniyoruz. En son teknoloji kameralar, fotoğraf makineleri ve yazılımlar, bizi dünyada daha iyi, daha rekabetçi bir noktaya taşıyor. O yüzden 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasını da en önemli işlerimizden biri olarak görüyoruz." dedi.

"Bu yılın özel kategorisi Suriye'nin özgürleşmesi oldu"

Bu sene "Yılın Kareleri"nde 1 milyonu aşkın kişinin oy kullanmasını hedeflediklerini söyleyen Karagöz, "Fotoğraflarımıza 1,6 milyon oy kullanılmış. Bu çok kıymetli, mutlu eden bir şey oldu." diye konuştu.

Karagöz, her yıl yarışmada özel bir kategoriye yer verdiklerini belirterek, geçen yıl "Gazze Kanıt" ile "depreme özel kategori belirlediklerini, bu yıl ise "Özgür Suriye" kategorisini yaptıklarını söyledi.

Böylece bu yarışmanın, ilerleyen yıllarda çok kıymetli bir arşiv değeri kazandığını vurgulayan Karagöz, "2024'te en büyük olay nedir? Suriye'nin özgürleşmesi. 2023'te en büyük olay neydi? Hem Gazze'deki soykırım hem de depremdi. Bu anlamda iki kategori yaptık." dedi.

Karagöz, "Bundan 100 yıl sonra araştırmacılar geriye dönüp baktıklarında, bu fotoğraf yarışmasındaki özel kategorilere gerçekten de ciddi anlamda eğilecekler, akademik çalışmalar yapacaklar. Ben bütün foto muhabirlerimize, yarışmaya katılan ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının bu yıl 105. yılını kutlayacağına işaret eden Karagöz, 105. yıla özel bir tanıtım filmi hazırladıklarını ve AA'nın kuruluşunun yıl dönümünde filmin Türkiye'deki tüm televizyon kanallarında yayınlanacağını sözlerine ekledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde ödülü Orhan Fatih Doğan aldı

Törende, "Yılın Kareleri"nde en çok oy alan fotoğrafların sahiplerine ödülleri, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz takdim etti.

Yarışmada, İzmir'den kıdemli kameraman Orhan Fatih Doğan, "Özgür Suriye" kategorisinde "Geri Dönüş" başlıklı fotoğrafıyla ödül aldı.

Doğan, fotoğrafın hikayesinden bahsederek şunları anlattı:

"Suriye'ye gittiğimde Şam'a girebileceğimiz aklımda yoktu. Şam'a giderken çok fazla aksilik yaşadık ve akşam trafiğe kaldık. Trafiğe kalınca ara yollara girdik ve sonra 'Bu trafiği dron ile görüntüleyeyim.' dedim. Fotoğraf 1000 metre yükseklikten çekildi. Orada insanların evlerine, memleketlerine özlemleri vardı. Sanki acil hastaneye yetişiyormuş gibi, yolda gidiyorlardı. Çektiğim yol normalde gidiş-dönüş olan bir yol, fakat o gün sadece gidiş tarafında akıyordu. Bu kare aslında özlemin yoğunluğunun fotoğrafı."

Ankara'dan yardımcı foto muhabiri İsmail Aslandağ da "Günlük Hayat" kategorisinde ödül aldığı "Sırılsıklam" fotoğrafına ilişkin, "Bazen insan gerçekten hissediyor. O gün Ankara, sanki bana 'Mistik bir fotoğraf çıkacak.' dedi. Ben de görev yerime hissederek gittim ve ortaya bu kare çıktı." dedi.

İstanbul'dan kıdemli foto muhabiri Oğuz Yeter ise "Spor" kategorisinde "Gol Sevinci" adlı fotoğraf ile ödüle değer görüldü.

Yeter, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaptığı anı çektiğini anlattı.

Ankara'dan yardımcı foto muhabiri İsmail Kaplan da "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde "Tek Sıra" fotoğrafıyla ödül kazandı. Kaplan, fotoğrafı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde çektiğini ve aslında kelebek çekmek için bölgeye gittiğini söyledi.

3-4 saat kelebek beklediğini ancak hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kaplan, "Sonra tam kalkarken bir teyzenin sesi geldi 'Haydi kızlarım akşam oldu, eve gelin.' diye. Ben sola bakarken çocukları zannettim. Meğerse tek sıra halinde gelen kazlarıymış. Çok güzel bir andı, kazların senfonisi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan foto muhabiri Muhammed Selim Korkutata da "Haber" kategorisinde "Gün doğumunda İHA" başlıklı fotoğrafıyla ödül aldı. Korkutata, fotoğrafın TUSAŞ Anka yakınlarında milli muharip uçağı çekmek için beklerken ortaya çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, istanbul, 3-sayfa, Suriye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yılın Kareleri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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