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2024 YKS Ek Yerleştirme Başlıyor

2024 YKS Ek Yerleştirme Başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) kapsamındaki yerleştirmeler tamamlanıyor. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.

22.08.2024 16:13
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (2024 YKS) kapsamındaki yerleştirmeler yarın tamamlanıyor. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum" dedi.

2024 YKS sonuçlarına göre; üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemleri yarın sona erecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. 2024 YKS sonuçlarına göre, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Yine siber güvenlik ve bilgisayar programcılığı hem yüksek puanlarla öğrenci alırken hem de yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2024 YKS sonuçlarına göre; yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'si (yüzde 49,35) ilk 3 tercihinden birisine yerleşmeyi başardı.

YÖK tarafından bu yıl ilk kez açılan yapay zeka ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde açılan toplam 73 yeni programda doluluk yüzde 100 oldu. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı ek tercihlere gerek kalmadan doldu. Bu yıl yapay zeka ve bilişim temelli açılan ön lisans programları; yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri operatörlüğü, kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme ve arka-yüz yazılım geliştirme oldu.

MAZERETLİ KAYIT İŞLEMLERİ

Öte yandan, üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemlerinin yarın sona ermesinin ardından mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak. 2 Eylül 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar mazeretli kayıt başvuruları alınarak kayıtlar yapılacak. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmayacak ve kayıtları yapılmayacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklama ile herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeleri uyarısında bulundu. Kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirten Özvar, "Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Özvar, meslek yüksekokullarına olan ilginin giderek arttığını vurgulayarak, "Devlet üniversitelerinin örgün ön lisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam" değerlendirmesinde bulundu.

Çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve istihdama yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ettiklerini belirten Özvar, "YKS 2024 üniversitelerimizde başlattığımız yenileşme hareketinde önemli bir yere sahip olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Ek Yerleştirme, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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