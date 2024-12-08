2025 Asgari Ücret Toplantısı - Son Dakika
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2025 Asgari Ücret Toplantısı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücretini belirlemek için 10 Aralık'ta toplanacak.

08.12.2024 12:34
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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 10 Aralık Salı günü yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. 15 üyeden oluşan komisyonda; işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsil eden TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Toplantıya, asgari ücretle çalışan 4 kişi de katılacak. Komisyonda ilk kez bir gazeteci de yer alacak.

Asgari ücret gerçekleşen mi hedef enflasyona göre mi zamlanacak?

Asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye'de şu an yıllık enflasyon yüzde 48,58. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 46. Asgari ücrete, gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırsa bunun yüzde 44-46 civarında olması bekleniyor. Eğer asgari ücret 2025'in hedef enflasyonuna göre artarsa zam oranı yüzde 21-26 civarında kalacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefine göre artırılırsa asgari ücret 24 bin 483 lira olacak

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. TCMB'nin bu yıl için öngördüğü yüzde 44'lük hedefi oranında asgari ücrete artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi göre, yüzde 41.5'lik zam gelirse, asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında asgari ücrete zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "İnsanca yaşayabilir ücret rakamı getirsinler"

Komisyonda işçi tarafını temsil edecek olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Başkanı Ergün Atalay da yaptığı açıklamada, "Enflasyonun artmasına asgari ücret sebep değil. İnsanca yaşayabilecek bir ücret gerekiyor. Buna da tek kişi bakmamak gerekiyor. İşçinin bir ailesi var. O ölçüde bakmak gerekiyor. Imza altına alacağız, Başkanlar Kuruluna getireceğiz. Ne 2024 yılı enflasyonu ne 2025 yılı enflasyonunda açıklanan rakamları kabul etmek mümkün değil. Artık asgari ücret, geçim ücreti oldu. İnsanlar bu ücretle bir hafta geçinemiyorlar. Ülkeyi yönetenler insanların neyle geçinip geçinemeyeceğini A'dan Z'ye iyi biliyorlar. Onun için pazardaki, marketteki fiyatlar ortada. Ona göre insanca yaşayabilecek ücret rakamını getirsinler" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2025 Asgari Ücret Toplantısı - Son Dakika

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