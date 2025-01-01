2025 Coşkuyla Karşılandı

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(ANKARA) - Dünya'da 2025'in gelişi coşkuyla kutlanırken, pek çok ülkede yeni yılın gelişi, havai fişek gösterileri, top atışları ve çeşitli görsel şölenlere sahne oldu. Ortadoğu'da ise 2025 çatışmaların ve savaşların bitmesine duyulan özlem ve umut dile getirildi. Yeni Zelanda ve Avusturya yeni yıla ilk giren ülkelerdi.

Dünyanın dört bir yanında yeni yıl, havai fişekler, ışık gösterileri ve renkli kutlamalarla karşılandı. Coşkulu kutlamalar yapılırken dünyanın pekçok yerinde insanlar, 2024'te yaşanan ekonomik krizlere, savaşlara, ölüm ve yıkımlara rağmen 2025'e umutla baktıklarını dile getirdi.

Yeni Zelanda Auckland Sky Tower'da ve Avustralya Sydney Harbour Bridge'deki görkemli havai fişek gösterileriyle kutlama yapan ilk ülkeler oldu. Dubai'de binlerce kişi, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'daki havai fişek gösterisini izlemek için meydanlara çıktı.

Orta Doğu'da bir yanda savaş, bir yanda yeni yıl kutlamaları

Orta Doğu'nun dört bir yanında da havai fişek gösterileri ve kutlamalar düzenlendi. Esad yönetiminin devrilmesine ve ülkelerinin geleceğine ilişkin belirsizliklere rağmen Suriyeliler, yeni yılın gelişini heyecanla kutladı. Bir grup insan, 2025'i karşılamak için başkent Şam'ın meydanlarına akın etti. Meydanlarda toplanan insanlar, barış, güvenlik ve ifade özgürlüğünü içeren bir ülke dilediklerini ifade ederken, daha önce iç savaşla bölünmüş Suriyeli topluluklarını yeniden bir araya getirecek bir gelecek konusunda "iyimser" olduklarını söyledi.

2024'te evlerini ve sevdiklerini kaybeden Filistinliler ise, 2025'in acılarına son vereceğine dair umutsuz olduklarını vurguladı.

Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarbir ateşkesle durmuştu. Buna karşın çok sayıda Lübnanlı, savaşın yol açtığı yıkımların ardından yeni yılı evlerinde kutlamayı seçti. Lübnan vatandaşları, bölgede son zamanlarda yaşananlar ve hala yaşanmakta olanların "çok acı verici" olduğunu düşünse de "her şeyin daha iyiye gideceğine dair umutları olduğunu" belirtti.

Avrupa'nın yeni yıl coşkusu

Avrupa'nın dört bir yanında milyonlarca kişi, yeni yıl gösterilerini izlemek için şehir meydanlarını doldurdu ve plazalara akın etti. Almanya'nın başkenti Berlin'in Brandenburg kapısı ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Eye'da gerçekleştirilen renkli havai fişek kutlamalarıyla şenlikler düzenlendi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ülkenin kötü giden ekonomisine ve ülkeyi sarsan Madgeburg Noel pazarı saldırısına rağmen halkını bir arada kalmaya çağırdı. Scholz, "Biz bir birliktelik ülkesiyiz ve bundan güç alabiliriz, özellikle de böyle zor zamanlarda" dedi. Son dönemde meydana gelen Madgeburg Noel pazarı saldırısı ve 24 Şubat'ta yapılacak olan erken genel seçimlerin gerginliğine rağmen Almanlar, 2025'te "geçen yıl yaşanan savaş ve yıkımlara rağmen 2025'te çok daha iyi bir dünya görecekler" ifadelerini kullanarak, umutlu olduklarını belirtti.

Kuzey Fransa'da ise pek çok insan, hem yılın geleneksel son yüzüşü nü gerçekleştirmek hem de yeni yılın gelişini kutlamak için Manş Denizi'ne atladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da ayrıca " Papa Francis'in Kutsal Yıl" kutlamaları da başladı. 2025 yılında Papa Francis'in Kutsal Yılı için Vatikan'a 32 milyon ziyaretçinin gelmesi getirmesi öngörülüyor.

ABD'de geleneksel top atışıyla 2025 karşılandı

Amerika kıtasında da coşkulu kutlamalar yapıldı. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'daki Copacabana plajında ve ABD'deki New York kentinin Times Meydanı'nda 1907'den beri yapılan geleneksel ve meşhur top atışıyla binlerce insan yeni yılı birlikte karşıladı. Bu yılki kutlamalarda TLC, Jonas Brothers, Rita Ora ve Sophie Ellis-Bextor sahne performansları sergiledi. ABD'liler, 2025'e umutla baktıklarını, savaşların, yıkımların ve ülkelerindeki ekonomik krizin son bulacağını umduklarını ifade etti.

Asya'da "Yılan Yılının" başlaması yeniden doğuş yılı olarak müjdelendi

Asya Zodyak'ında yaklaşan "Yılan Yılı" olarak ele alınan 2025 yılı, "sürüngenlerin deri değiştirmesine" atıfta bulunarak yeniden doğuş yılı olarak müjdelendi. Çin'de her ne kadar kendi takvimlerine göre, yeni yıl resmi olarak şubat ayında başlayacak olsa da Hong Kong şehrinin Victoria Limanında ve Tayvan'daki Taipei 101 Kulesi'nde 2025 için havai fişek gösterileri düzenlendi.

Çin ve Rusya'nın yeni yıl için "daima el ele ilerleme" mesajı

Çin devlet medyası, ayrıca Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl kutlamalarına yer vererek, Batı ile gerilim yaşayan iki lider arasındaki yakınlaşmayı hatırlattı. Çin devlet haber ajansı, Xi'nin Putin'e iki ülkenin "daima el ele ilerleyeceğini" söylediğini aktardı.

Rusya, Büyük Petro döneminden bu yana geleneksel olarak yeni yıl ve Noel'i süslü çam ağaçları ve havai fişek gösterileriyle kutluyor. Rusya Devlet Başkanı olarak ilk ulusa seslenişinin üzerinden 25 yıl geçtikten sonra gece yarısı yaptığı konuşmada Vladimir Putin, 2025 yılında "her şeyin iyi olacağından" emin olduğunu söyledi. Putin, "Şimdi, yeni yılın eşiğinde, gelecek hakkında düşünüyoruz. Her şeyin iyi olacağından eminiz, sadece ilerleyeceğiz. Bizim için mutlak değerin Rusya'nın kaderi ve vatandaşlarının refahı olduğunu ve olacağını biliyoruz" dedi. Putin, Ukrayna'da savaşan askerlere saygılarını sundu ancak savaş ya da ekonomiyle ilgili özel bir şey söylemedi, savaşın biteceğine dair mesaj vermedi.

Güney Kore'de, Jeju Air'e ait bir uçağın Muan'da düşmesi sonucu 179 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen ulusal yas süresince kutlamalar azaltıldı ya da iptal edildi.