Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.