2025 Hasadı Gökhöyük\'te Başladı

Amasya'nın Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde 2025 yılının ilk buğday hasadı, Amasya Valisi Önder Bakan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, ilk hasat Vali Bakan'ın biçerdöver kullanmasıyla başladı.

Programda kurban kesilerek, üreticiler için hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Hasat programına, Vali Bakan'ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak ve protokol üyeleri katıldı.