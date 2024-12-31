2025 İçin Umutlu Beklentiler

Güncel

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, iş insanları olarak 2025'e daha umutlu baktıklarını bildirdi.

Kacar, yaptığı açıklamada, dünya genelinde 2024'ün ekonomik açıdan stresli geçtiğini belirtti.

2025'in daha iyi geçeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Kacar, şunları kaydetti:

"Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengeleme, reel olarak değerlenen Türk liramız, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,5'tan yüzde 1'e gerilemesi, ülke risk primimizin düşmesi, rezerv düşüklüğünün endişe kaynağı olmaktan çıkması, dış kaynak maliyetinin yüzde 30 düşmesi ve 2025 yılı enflasyonun yarı yarıya düşecek öngörüsü bizi 2025 yılı için ümitlendiriyor."

Para politikasında bir esneklik beklentisinin hakim olduğunu aktaran Kacar, "Olumlu gelişmeler yatırım ortamını ve finansa erişim olanaklarını etkileyecektir. Bu da Antalya'mız için yatırım ortamını doğurarak, istihdama da olumlu yansıyacaktır." ifadesini kullandı.