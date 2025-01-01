2025'in İlk Bebeği Sakarya'da Dünyaya Geldi - Son Dakika
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2025'in İlk Bebeği Sakarya'da Dünyaya Geldi

Sakarya'da, 2025 yılının ilk bebeği 00.08'de doğdu. Bebek 3 kilo 200 gram ağırlığında.

01.01.2025 04:30
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Sakarya'da 2025'in ilk bebeği 00.08'de dünyaya geldi

SAKARYA - Sakarya'da 2025 yılının ilk bebeği saatler 00.08'i gösterdiğinde dünyaya geldi. İsmine karar verilmeyen ancak göbek adı Ali olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, ikinci defa anne ve baba olmanın tarif edilemeyen bir duygu olduğunu söyledi.

Şenay ve Yasin Altun çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında göbek adı Ali olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda gerçekleşen doğumda yeni yılın ilk bebeği 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi. İkinci defa anne olduğunu belirten Altun, "Yılın ilk bebeği olduğu için çok güzel bir duygu. Hocalarıma ve ebe arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

"Yeni yılın ilk bebeği hepimize hayırlı olsun"

Bebeğin dünyaya gelmesine vesile olan Uzman Doktor Duygu Çakmak Güner, hastanın ikinci gebeliği ve bebeğin normal doğum ile dünyaya geldiğini belirterek, "Doğumunda bir sıkıntı olmadı. Yeni yılın ilk bebeği hepimize hayırlı olsun. Doğumhanede çalışan ebelerimiz, personelimizin hepsinin doğumlarda emeği var. Hepsine teşekkür ederim, herkesin emeğine sağlık. Gebeliğimiz 38 hafta 5 günlüktü ve bebeğimiz 3 kilo 200 gram ağırlığı var. Sağlıklı güzel bir erkek bebeğimiz oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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