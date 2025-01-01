2025'in İlk Bebeği Zümra Doğdu - Son Dakika
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2025'in İlk Bebeği Zümra Doğdu

2025\'in İlk Bebeği Zümra Doğdu

Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında Zümra bebeği dünyaya geldi, anne ve bebeğin durumu iyi.

01.01.2025 01:16
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Konya'da yeni 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Zümra" ismi verildi.

Kentte yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Rukiye ve Emre Yorgancı çiftinin kız bebekleri 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu. Saat 00: 01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anneyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, Zümra bebeğin Adana'da uzman çavuş olarak görev yapan babası Emre Yorgancı'yı cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti.

Eşinin doğumu nedeniyle görev yaptığı ilden izin alarak yola çıkan Yorgancı, duygu dolu anlar yaşadı.

Anne Yorgancı, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bir kızımız olmasını çok istiyorduk. Ağabeyine de kardeş oldu. Eşim de yolda geliyor. Onun da yolda olmasını çok isterdim. Ama kendisi asker. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.

Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da aileye tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2025'in İlk Bebeği Zümra Doğdu - Son Dakika

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