2025 MSÜ Tercih Süreci Başladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemlerinin 18 Nisan 2025'te sona ereceğini hatırlattı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2025-MSÜ) 24 Mart 2025 tarihinde başlamış olup 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.