2025 Sanat Ödülleri Sahiplerini Buluyor

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Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 2025 Yılı Sanat Ödülleri takdim edilecek.

Hattat Dr. Hüseyin Gündüz, hattat ve ebru sanatçısı Ahmet Sabri Mandıracı ile hattat Mahmut Şahin'in değer görüldüğü ödüller, yarın 14.00'te Vakfın genel merkezinde verilecek.

Eğitim, kültür ve sanat özelinde insanoğlunun irfani yolculuğuna ilave katma değerler üretme ilkesiyle geçen yıl kurulan vakfın mütevelli heyeti başkanlığını Ahmet Niyazı Özaltın üstleniyor.

Vakfın mütevelli heyetinde Ali Azizoğlu, İbrahim Ethem Gören, Ercan Güler ve Mustafa Çaltılı bulunuyor.