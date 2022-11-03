Son Dakika Hattat Haberleri

- 03.11.2022 03 Kas 16:23 İsig: Ekim Ayında 158, Yılın İlk 10 Ayında 1521 İşçi Yaşamını Yitirdi
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre, ekim ayında 158 emekçi, 2022 yılının ilk on ayında da en az bin 521 emekçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. AKP’nin 20 yıllık iktidarında ise iş kazalarında en az 30 bin 224 işçi hayatını kaybetti.
- 31.10.2022 31 Eki 11:27 Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde çıktı
Devlet Tiyatroları (DT), 6 ilde 4 farklı oyun ve 13 temsili içeren Anadolu turnesine çıktı.
- 22.10.2022 22 Eki 10:56 'Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri' isimli kitap tasavvuf önderlerinin sanat ve estetik yönlerine ışık tutuyor
'Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri' isimli kitap tasavvuf önderlerinin sanat ve estetik yönlerine ışık tutuyor Marmara Üniversitesi'nin 872'nci yayını olarak sanatseverlerle buluşan 'Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatına Tasavvuf Önderleri' isimli kitap, Türk hat...
- 19.10.2022 19 Eki 13:35 Kırıkkale yerel: Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılıyor
Gelen Kırıkkale haberlerine göre Esenler Belediyesi, 2022-2023 Kültür Sanat Sezonunu, ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi'ye ithaf etti.
- 15.10.2022 15 Eki 14:54 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü
Bartın'da 41 maden işçisinin hayatına mâl olan patlama ülkeyi yasa boğarken olay sonrasında madende bir ihmal olup olmadığı merak ediliyor. Patlamanın yaşandığı maden ocağının sahibinin Pandora Belgeleri'nde adı geçen Mehmet Hattat olduğu iddia edildi.
- 07.10.2022 07 Eki 19:09 Kütahya yerel: Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi
Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi.
- 07.10.2022 07 Eki 11:56 KTO'da görev dağılımı yapıldı
Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) seçimin ardından görev dağılımı da yapıldı.
- 20.09.2022 20 Eyl 11:26 Eserlerine Anadolu'yu taşıyan ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Türk edebiyatına ve resim sanatına unutulmaz eserler bırakan ünlü ressam, şair ve akademisyen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun vefatının üzerinden 47 yıl geçti.
- 05.09.2022 05 Eyl 16:03 Kayseri'de "Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler" sergisi açıldı
Kayseri'de Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği, üzerinde ayet, hadis ve sembollerin yer aldığı gömleklerden esinlenerek hazırlanan "Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler" sergisi açıldı.
- 05.09.2022 05 Eyl 15:45 Sırrı çözülemeyen 'tılsımlı gömlekler' Kayseri'de sergilendi
Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve korunmak için giydiği ve halk arasında 'tılsımlı gömlekler' olarak adlandırılan 'Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler Sergisi' Hunat Hatun Medresesi'nde ziyarete açıldı.
- 01.09.2022 01 Eyl 09:52 İzmir haberleri! 100. Yıl Onuruna Etem Çalışkan Bornova'da
İzmir haberleri: Bornova Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca devam edecek olan kutlamalar kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkârlarından Etem Çalışkan workshop gösterisi ve söyleşisi ile Bornovalılar buluşacak.
- 26.08.2022 26 Ağu 11:14 "Seyahatsever" gençler Bolu ve Karabük'ü geziyor
MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ORHAN KUZU - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB), gençlerin GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan "Seyahatsever" projesi kapsamında Bolu ve Karabük'e gelen gençler, tarihi ve turistik yerleri geziyor.
- 18.08.2022 18 Ağu 20:46 Hat sanatının güzelliğini cami duvarlarında yaşatıyor
Hat sanatının güzelliğini cami duvarlarında yaşatıyor Fırçanın maneviyatına adanmış bir ömür Yaş 57, 38 yıldır fırça elinden düşmüyor Kocaeli'de 38 yıldır cami duvarlarını kalem işi hat sanatıyla bezeyen nakkaş Mahmut Emekli, mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor.
- 18.08.2022 18 Ağu 15:46 Katar'da çağın ruhuyla harmanlanmış bir İslam mimarisi: Eğitim Şehri Camisi
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan "Eğitim Şehri Camisi", modern mimarisi, farklı tasarımı ve etrafını saran zeytin ağaçlarıyla göz kamaştırıyor.
- 18.08.2022 18 Ağu 11:35 Fırçanın maneviyatına adanmış bir ömür
Kocaeli'de 38 yıldır cami duvarlarını kalem işi hat sanatıyla bezeyen nakkaş Mahmut Emekli, mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor.
- 04.08.2022 04 Ağu 08:53 Doğup büyüdüğü konak hat müzesi oldu, genç kadın müzede çocukluğunu anlattı
Bayburt'ta bulunan ve yarım asrı aşkın tarihiyle bilinen Kutluer Konutları, belediyenin desteğiyle hat müzesine dönüştürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 19:06 Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı
Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı Saltukname'de Kastamonu'nun isminin nereden geldiği anlatıldığı ortaya çıktı Kastamonu'nun isminin nereden geldiğiyle ilgili halk arasında çeşitli efsanelerin anlatıldığı bilinirken, Saltukname'de de Kastamonu ismiyle...
- 26.07.2022 26 Tem 12:53 Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı
Kastamonu'nun isminin nereden geldiğiyle ilgili halk arasında çeşitli efsanelerin anlatıldığı bilinirken, Saltukname'de de Kastamonu ismiyle ilgili 'Kasta Bin Moni' isminden geldiği iddia edildi.