Son Dakika Hattat Haberleri

16:23 İsig: Ekim Ayında 158, Yılın İlk 10 Ayında 1521 İşçi Yaşamını Yitirdi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre, ekim ayında 158 emekçi, 2022 yılının ilk on ayında da en az bin 521 emekçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. AKP’nin 20 yıllık iktidarında ise iş kazalarında en az 30 bin 224 işçi hayatını kaybetti.

11:27 Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde çıktı Devlet Tiyatroları (DT), 6 ilde 4 farklı oyun ve 13 temsili içeren Anadolu turnesine çıktı.

10:56 'Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri' isimli kitap tasavvuf önderlerinin sanat ve estetik yönlerine ışık tutuyor 'Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri' isimli kitap tasavvuf önderlerinin sanat ve estetik yönlerine ışık tutuyor Marmara Üniversitesi'nin 872'nci yayını olarak sanatseverlerle buluşan 'Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatına Tasavvuf Önderleri' isimli kitap, Türk hat...

13:35 Kırıkkale yerel: Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılıyor Gelen Kırıkkale haberlerine göre Esenler Belediyesi, 2022-2023 Kültür Sanat Sezonunu, ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi'ye ithaf etti.

14:54 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü Bartın'da 41 maden işçisinin hayatına mâl olan patlama ülkeyi yasa boğarken olay sonrasında madende bir ihmal olup olmadığı merak ediliyor. Patlamanın yaşandığı maden ocağının sahibinin Pandora Belgeleri'nde adı geçen Mehmet Hattat olduğu iddia edildi.

19:09 Kütahya yerel: Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi.

11:56 KTO'da görev dağılımı yapıldı Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) seçimin ardından görev dağılımı da yapıldı.

11:26 Eserlerine Anadolu'yu taşıyan ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu Türk edebiyatına ve resim sanatına unutulmaz eserler bırakan ünlü ressam, şair ve akademisyen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun vefatının üzerinden 47 yıl geçti.

16:03 Kayseri'de "Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler" sergisi açıldı Kayseri'de Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği, üzerinde ayet, hadis ve sembollerin yer aldığı gömleklerden esinlenerek hazırlanan "Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler" sergisi açıldı.

15:45 Sırrı çözülemeyen 'tılsımlı gömlekler' Kayseri'de sergilendi Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve korunmak için giydiği ve halk arasında 'tılsımlı gömlekler' olarak adlandırılan 'Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler Sergisi' Hunat Hatun Medresesi'nde ziyarete açıldı.

09:52 İzmir haberleri! 100. Yıl Onuruna Etem Çalışkan Bornova'da İzmir haberleri: Bornova Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca devam edecek olan kutlamalar kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkârlarından Etem Çalışkan workshop gösterisi ve söyleşisi ile Bornovalılar buluşacak.

11:14 "Seyahatsever" gençler Bolu ve Karabük'ü geziyor MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ORHAN KUZU - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB), gençlerin GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan "Seyahatsever" projesi kapsamında Bolu ve Karabük'e gelen gençler, tarihi ve turistik yerleri geziyor.

20:46 Hat sanatının güzelliğini cami duvarlarında yaşatıyor Hat sanatının güzelliğini cami duvarlarında yaşatıyor Fırçanın maneviyatına adanmış bir ömür Yaş 57, 38 yıldır fırça elinden düşmüyor Kocaeli'de 38 yıldır cami duvarlarını kalem işi hat sanatıyla bezeyen nakkaş Mahmut Emekli, mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor.

11:35 Fırçanın maneviyatına adanmış bir ömür Kocaeli'de 38 yıldır cami duvarlarını kalem işi hat sanatıyla bezeyen nakkaş Mahmut Emekli, mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor.

19:06 Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı Saltukname'de Kastamonu'nun isminin nereden geldiği anlatıldığı ortaya çıktı Kastamonu'nun isminin nereden geldiğiyle ilgili halk arasında çeşitli efsanelerin anlatıldığı bilinirken, Saltukname'de de Kastamonu ismiyle...