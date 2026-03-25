Hattat Mustafa Rakım Efendi Sergisi Açıldı

25.03.2026 22:17
TÜYEK tarafından düzenlenen sergi, Süleymaniye Külliyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından hazırlanan "Hattat Mustafa Rakım Efendi Yazı Kalıpları" sergisi, Süleymaniye Külliyesi Sıbyan Mektebi'nde açıldı.

Serginin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Erol Kılıç ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın yanı sıra hattat Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Mehmed Özçay katıldı.

Coşkun Yılmaz, konuşmasında Mustafa Rakım Efendi'nin hat sanatındaki başarılarından bahsederek, "Bu sergideki eserler, Mustafa Rakım Efendi'nin muhtelif mimari yapılar için taşa tatbik edilmek üzere hazırladığı yazı kalıplarından oluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) koleksiyonunda yer alan Mustafa Rakım Efendi'nin bizzat kendi eliyle hazırladığı iğneli yazı kalıpları da ilk defa bu sergi kapsamında bir araya getirilerek ilgililerin istifadesine sunuluyor." dedi.

Sergide sürpriz olarak bir eserin de yer aldığına işaret eden Yılmaz, "Vefatının 50. yılı dolayısıyla çeşitli programlar hazırladığımız Hezarfen Necmeddin Okyay'ın, Mustafa Rakım Efendi için kaleme aldığı mersiye de sergideki eserlerimizden biri. Bu mersiyenin hattatı ise merhum Macid Ayral." ifadelerini kullandı.

"Mustafa Rakım Efendi'nin kaleminden çıkan her bir harf, kendi içinde bir heykel zarafeti taşır"

Hattat ve sanat tarihçisi Hüsrev Subaşı, etkinlikte, Mustafa Rakım Efendi'nin mirası ve Osmanlı hat sanatının ruhu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Subaşı, hat sanatının sadece estetik bir uğraş değil, aynı zamanda bir medeniyetin "edep" ve "tevazu" aynası olduğunu söyledi.

Osmanlı medeniyetinin, konuşma biçiminden yazı sanatına kadar uzanan geniş bir "ifade sanatı" geleneği oluşturduğunu vurgulayan Subaşı, kütüphanelerde hala keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yazma eser bulunduğuna dikkat çekti.

Hattat Mehmed Özçay da hat sanatının dahisi olarak kabul edilen Mustafa Rakım Efendi'nin sadece bir sanatçı değil, hat sanatının estetik kodlarını yeniden yazan bir devrimci olduğu görüşünü paylaştı.

Rakım Efendi'nin yazma eserlerindeki kompozisyon başarısının tesadüfi olmadığını, arkasında müthiş bir matematik ve göz nizamı bulunduğunu ifade eden Özçay, "Mustafa Rakım Efendi'nin kaleminden çıkan her bir harf, kendi içinde bir heykel zarafeti taşır. Onun celi sülüs yazılarındaki harf dengeleri, bugün bile biz hattatlar için aşılması güç birer ölçü birimidir. O, klasiğin ruhunu koruyarak kendi yenilikçi tavrını sanatına nakşetmiş bir ustadır." dedi.

"Eserlerin tarihsel derinliğini modern bir sunum diliyle harmanlayarak genç nesillere ulaştırmayı öncelikli kıldık"

AA muhabirine sergiye dair açıklamada bulunan küratör Ahmet Çınar ise Mustafa Rakım Efendi gibi bir ekolün eserlerini sergide bir araya getirmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Çınar, eserlerin her birinin hem teknik hem de tarihsel açıdan eşsiz birer belge niteliği taşıdığına işaret ederek, sergileme düzeninde sanatçının eserlerindeki celi sülüs ve tuğra formlarındaki estetik dönüşümünü, kronolojik ve tematik bir akışla sunmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Serginin sadece uzmanlara değil, genel izleyici kitlesine de hitap etmesini amaçladıklarını söyleyen Çınar, şunları kaydetti:

"Mustafa Rakım Efendi'nin kağıt üzerindeki dinamizmini ve harflere kazandırdığı o eşsiz hareket duygusunu sergi mekanına yansıtmak bizim temel hedefimizdi. İzleyici bu sergide sadece birer yazı örneği değil, bir sanatçının ruh dünyasını ve harflerle kurduğu o derin bağı da görüyor. Küratöryel olarak, eserlerin tarihsel derinliğini modern bir sunum diliyle harmanlayarak, genç nesillere ulaştırmayı öncelikli kıldık."

Sergi, 25 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

