Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllü Fuat Başar BTÜ\'de öğrencilerle bir araya geldi

UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına layık görülen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, BTÜ Konuşmaları Özel Bölümü'nde öğrencilerle buluştu. "İlim ve Sanat" başlıklı söyleşide konuşan Başar, bilim ve sanatın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "Sanat önce doğru olmalıdır, sonra güzel olmalıdır" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen BTÜ Konuşmaları Özel Bölümü'nün konuğu, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile onurlandırılan dünyaca ünlü hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda "İlim ve Sanat" başlıklı konuşmasını yapan Fuat Başar, sanat yolculuğunu anlattı. Sanat ve bilim ilişkisine değinen Başar, yıllar boyunca sanatın bilimsel yönünü araştırmaya gayret ettiğini söyledi.

"İlimle sanat ayrı şeyler değildir"

Sanatın yalnızca yetenekle değil bilgiyle de gelişebileceğini vurgulayan Başar, "Fizik, kimya gibi bilimin birçok alanını bilmek zorundasınız ki sanatta başarılı olasınız. Belki de bugün söyleyeceğim en önemli cümle şu; ilimde ilerlemediyseniz sanatta da ilerleyemiyorsunuz. İlimle sanat ayrı şeyler değildir. İkisinin de sağlam bir temele dayanması gerekir" dedi.

"Hazır bilgi yerine üretmelisiniz"

Bilimsel üretimin önemine dikkat çeken Başar, hazır bilgiyi tüketmek yerine yeni bilgi üretmenin gerekliliğini anlattı. Gençlere laboratuvarlarda çalışmaları, araştırmaları ve akıllarına gelen fikirleri mutlaka not etmeleri tavsiyesinde bulunan Başar, "Bilim ezberle ilerlemez. Çalışarak, sorgulayarak ve üreterek gelişir. Size en basit gelen düşünceyi bile not edin. Çünkü bilim tarihinde birçok önemli gelişme, başlangıçta imkansız görünen fikirlerden doğmuştur" diye konuştu.

"Sanat insanları doğruya ve güzelliğe yönlendirmeli"

Sanatın yalnızca estetik kaygılar taşıyan bir alan olmadığını belirten Başar, sanat eserlerinin topluma mesaj vermesi gerektiğini söyledi. "Sanat önce doğru olmalıdır, sonra güzel olmalıdır" diyen Başar, bir sanat eserinin insanları iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe yönlendirmesi gerektiğini ifade etti. Bilim, sanat ve inancın birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu dile getiren Başar, bu üç alanın çatışma içinde gösterilmesini doğru bulmadığını belirterek, "Üçünün de temelinde ölçü vardır. Ölçüye dayanmayan bilim olmaz, sanat olmaz, inanç olmaz" ifadelerini kullandı.

"Sanat en güçlü yol arkadaşıdır"

Sanatın bireysel gelişim üzerindeki etkilerine de değinen Başar, gençlerin mesleklerinin yanında mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. Sanatın insanın hayat boyu yanında olan en güçlü yol arkadaşlarından biri olduğunu ifade eden Başar, sanatla uğraşmanın zihinsel sağlığa da önemli katkılar sunduğunu belirtti. Akademi ile toplum arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başar, bilimin yalnızca akademik çevrelerin değil toplumun ortak değeri olduğunu kaydetti. Üniversiteler ile halk arasında daha güçlü bağlar kurulmasının önemine dikkat çeken Başar, bilgi ve tecrübenin paylaşılmasıyla daha güçlü bir gelecek inşa edilebileceğini söyledi.

"Bursa'yı sanatın ikinci başkenti yapmak istiyorum"

Türkiye'nin İslam sanatları alanında dünyanın en iyisi olduğunu ifade eden Başar, Bursa'nın bu alandaki potansiyeline dikkat çekti. En büyük hedeflerinden birinin Bursa'yı sanatın ikinci başkenti haline getirmek olduğunu belirten Başar, "İstanbul'dan sonra Bursa'nın da sanat alanında Osmanlı dönemindeki seviyesini yakalayan, hatta aşan bir merkez olmasını arzu ediyorum. Böylece sanat, sanatçı, şehir ve ülkemiz kazanacak" dedi.

Programın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başar, gençlere çalışma, üretme ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. BTÜ Konuşmaları, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar'ın sanatçı Fuat Başar'a plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA