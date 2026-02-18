Karahisari Mushafı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Karahisari Mushafı Ziyarete Açıldı
18.02.2026 14:49
Osmanlı'nın en büyük Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'da Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başladı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla hattat Ahmet Karahisari tarafından yazımına başlanan ve Osmanlı klasik dönemin en büyük ebatlı Kur'an-ı Kerim'i olarak kabul edilen "Karahisari Mushafı" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ramazan ayı vesilesiyle Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi "Şadırvanlı Sofa" bölümünde ilk kez sergilenen eser, saraya gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ramazan ayı ile sarayda gelenekselleşen bir telaşın başladığını belirterek, "Osmanlı döneminde ramazan ayı ile Topkapı Sarayı'nda tatlı bir telaş başlardı. Gerek mutfaklarda iftar ve sahur için gerekse Mukaddes Emanetler Dairesinde buranın manevi havasına uygun olarak hazırlıklar yapılırdı. Biz de Milli Saraylar Başkanlığı olarak bu yıl telaşımızı burada başlattık." dedi.

"Geleneksel İslam sanatının en nadide örneği"

Konuşmasında Karahisari Mushafı'nın önemine ve kültürel değerine değinen Kocaman, "Bu yıl Şadırvanlı Sofa olarak isimlendirdiğimiz mekanda, Osmanlı döneminin en önemli Mushafı olarak kabul edilen Karahisari Kur'an-ı Kerim'ini sergiliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yazımına Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ahmet Karahisari tarafından başlanmış. Ancak daha sonra Üçüncü Murad döneminde, Karahisari'nin evlatlığı ve talebesi olan Hasan Çelebi tarafından tamamlanmış. 601 sayfadan oluşan bu Kur'an-ı Kerim gerek hat gerekse cilt olarak Osmanlı'nın en önemli Mushafı olarak kabul edilir. Geleneksel İslam sanatının en güzel, en nadide örneği olarak burada sergileniyor." değerlendirmesini yaptı.

Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrayan Mukaddes Emanetler Dairesi'nin, yürütülen temizlik ve bakım işlemleriyle misafirlerini ağırlamaya hazır hale getirildiğini aktaran Kocaman, "Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan geleneklerden bazılarını hala sürdürüyoruz. Bunlardan biri de Mukaddes Emanetler Has Oda temizliğidir. Ramazan ayının 15'inde bir tören gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Mukaddes Emanetler Dairesi'nin salı hariç 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağını belirten Kocaman, 1 Mart itibarıyla turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turist sayısında artış beklendiğini de sözlerine ekledi.

Karahisari Mushafı hakkında

Uzun süre Hazine-i Hassa'da muhafaza edildikten sonra Sultan 2. Mustafa döneminde Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeki Hırka-i Saadet Odası'na vakfedilen eser, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih ve tevki hatlarının birleşimini yansıtıyor.

Saray nakkaşhanesinde Kara Memi üslubuyla hazırlanan eserde 2 bin 360 koltuk tezhibi bulunuyor. Mushafın sergilenen yapraklarında Fatiha Suresi ile Bakara Suresi'nin ilk dört ayeti, celi muhakkak ve reyhani hat ile yer alıyor.

Temizlik ve bakım faaliyetlerini, Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon ekibi üstleniyor. Türkiye'de müzecilik anlamında bir ilk olan ekip, Has Oda'da bulunan halıları, çinileri ve diğer unsurları özel filtreli cihazlar ve at kılı fırçalarla temizliyor.

Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazalarının tozları, geleneksel usullere uygun olarak Mukaddes Emanetler Dairesi'nin önünde bulunan "toz kuyusu"na dökülüyor.

Kaynak: AA

