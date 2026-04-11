Emrullah Demirkaya Sergisi Açıldı

Kastamonu'da, 34 yıl önce vefat eden hattat Emrullah Demirkaya'nın eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Alışveriş merkezindeki sergide Demirkaya'nın sanat hayatı boyunca ortaya çıkardığı yapıtların arasından koleksiyonerlerden toplanan 73 eseri bulunuyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, sergide çok değerli eserlerin olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun hat sanatı açısından çok önemli bir kent olduğunu belirten Dallı, "Kastamonu'muzun yetiştirdiği pek çok hattat var. Hüsnühat sanatına Kastamonu'da hizmet eden pek çok büyük şahsiyet çıkmış. Her biri sadece Kastamonu çapında değil ülkeye onur verecek kadar değerli şahıslar. İşin uzmanları, erbapları bunun böyle olduğunu bilir." dedi.

Serginin estetik açıdan önem taşıdığını vurgulayan Dallı, "Sergimizin gençlerimizde hem hat sanatına ilgi uyandırmasını hem de bu güzelliği görüp en azından estetik anlamında buradan bir hüner ve değer kazanmalarını, kendilerine değer katmalarına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanat danışmanı, yazar ve koleksiyoner İbrahim Ethem Gören de "Hattat Emrullah Demirkaya Hüsn-i Hat Sergisi" hakkında bilgi verdi.

Sergiye katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verilmesinin ardından açılış gerçekleştirildi.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.