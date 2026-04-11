Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emrullah Demirkaya Sergisi Açıldı

11.04.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da hattat Emrullah Demirkaya'nın eserleri sergilendi, gençlere hat sanatı teşvik ediliyor.

Kastamonu'da, 34 yıl önce vefat eden hattat Emrullah Demirkaya'nın eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Alışveriş merkezindeki sergide Demirkaya'nın sanat hayatı boyunca ortaya çıkardığı yapıtların arasından koleksiyonerlerden toplanan 73 eseri bulunuyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, sergide çok değerli eserlerin olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun hat sanatı açısından çok önemli bir kent olduğunu belirten Dallı, "Kastamonu'muzun yetiştirdiği pek çok hattat var. Hüsnühat sanatına Kastamonu'da hizmet eden pek çok büyük şahsiyet çıkmış. Her biri sadece Kastamonu çapında değil ülkeye onur verecek kadar değerli şahıslar. İşin uzmanları, erbapları bunun böyle olduğunu bilir." dedi.

Serginin estetik açıdan önem taşıdığını vurgulayan Dallı, "Sergimizin gençlerimizde hem hat sanatına ilgi uyandırmasını hem de bu güzelliği görüp en azından estetik anlamında buradan bir hüner ve değer kazanmalarını, kendilerine değer katmalarına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanat danışmanı, yazar ve koleksiyoner İbrahim Ethem Gören de "Hattat Emrullah Demirkaya Hüsn-i Hat Sergisi" hakkında bilgi verdi.

Sergiye katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verilmesinin ardından açılış gerçekleştirildi.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kastamonu, Hattat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:14:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.