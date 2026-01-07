Hat sanatçısı yeni öğrenciler yetiştiriyor

Gaziantep'te 40 yıldır gönül verdiği hat sanatında yüzlerce kişiye eğitim veren hattat Mehmet Bali, yeni hattatlar yetiştirmek için gönüllü olarak çalışma yürütüyor.

Çocukluk yıllarında hatlara ilgi duyarak hüsn-i hat sanatına merak salan 63 yaşındaki Mehmet Bali, hat sanatını en iyi şekilde icra edebilmek için alanında uzman hocalardan eğitim aldı. Bu sayede kendini geliştiren ve yıllardır hem gençlere eğitim veren hem de sanatını ilerletmeye çalışan Bali, hat sanatını gelecek nesillere aktarmak için üniversite, halk eğitim merkezleri ve okulların yanı sıra kendi imkanları ile kurduğu atölyede öğrencilere kurs veriyor.

Atölyesinde sanatını sürdürüyor

Elinden düşürmediği kamış kalemlerle sayısız tablolar yapan Bali, atölyesinde gönüllü olarak verdiği eğitimlerle sanatını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Gençlik yıllarında ilgi duymaya başladığı hat sanatında 40 yılı geride bırakan Bali, kendi imkanlarıyla kurduğu atölyesinde sanatını sürdürüyor.

Şahinbey ilçesindeki tarihi Mecidiye Han'daki atölyesinde öğrenciler yetiştiren Bali, atölyesinin yanı sıra Halk Eğitim Merkezlerinde, üniversitelerde ve belediyelerin kurslarında hat sanatı dersi veriyor.

100'ün üzerinde eseri bulunan Bali, hat sanatına yeni eserler üreterek hocaları gibi yeni öğrenciler yetiştirerek sahip çıkıyor.

"Hat sanatını gençlere öğretmek için çabalıyoruz"

Yıllardır hem eğitmenlik yapmaya hem de öğrencilere hat dersi verdiğini belirten Bali, "40 yıldır bu hat sanatına devam ediyorum. İlahiyat Fakültesi'nde başlamıştım. 15 yılda yakındır da Gaziantep'te, Gümrük Han'da ve Mecidiye Han'da kurslarımız devam ediyor. Daha önce Halk Eğitim Merkezlerinde kurslarımız devam etmişti. Hat sanatı Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma sanatı olarak başlamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikiyle Hazreti Ali Efendimiz ilk hattatımızdır ve o günden bugüne 1400 yıllık bir gelişimle gelmiş. Hat sanatı Osmanlı'da zirveye çıkmış. Kur'an ve İslam sanatı olduğu için hat sanatını gençlere öğretmek için çabalıyoruz. Yani geçmişimizi, atalarımızın sanatını, Kur'an sanatını en güzel şekilde onlara kurs olarak vermeye çalışıyoruz. Şu anda hem bayanlara hem erkeklere olmak üzere 7'den 70'e Mecidiye Han'da her gün öğleden sonra kurslarımız devam ediyor" dedi.

"Osmanlı padişahlarımızdan 6 tanesi hattattı"

Maddiyat için bu sanatın yapılmayacağına dikkati çeken Bali, "Kurslarımız ücretsiz olarak devam ediyor. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Hat sanatı Kur'an'ı yazmak olduğu için Kur'an'ı yazmanın mükafatını ancak Allah'tan bekliyoruz. En güzel şekilde gençlere Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlatmaya, onlara yazdırmaya çalışıyoruz. Kur'an ayetlerini ne kadar en güzel şekilde yazarsak, ona hüsn-i hat sanatı diyoruz. Hat çizgi, yazı anlamında, hüsn-i de en güzel şekilde yazı anlamında olduğu için hat sanatını en güzel şekilde yazmaya çalışıyoruz. Osmanlı padişahlarımızdan 6 tanesi hattattı. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e hizmet bağlamında, hat sanatını önlerine koymuşlar ve en güzel şekilde geliştirmeye çalışmışlar. O yüzden 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi, Mısır'da okundu ve İstanbul'da yazıldı' diye atasözü olmuştur" şeklinde konuştu.

"Padişahlarımızdan birçoğu hat sanatını icra etmişler"

Dünyadaki bütün hattatların bir önceki hocasının bir Osmanlı hattatı olduğunu bildiren Bali, "Hat sanatı Osmanlı döneminde zirveye çıkmıştır. Padişahlarımızdan birçoğu hat sanatını icra etmişler, şu anda yazdıkları eserlerin birçoğu Topkapı Sarayı Müzesi'nde ve camilerde bulunmaktadır. O yüzden biz atalarımızın, ecdadımızın geliştirdiği ve bize miras olarak bıraktığı bu hat sanatını Gaziantep'te tek hat atölyesi olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Yetim ve öksüz kalmış bir İslam sanatını, Kur'an-ı Kerim sanatını en güzel şekilde gençlerimize öğretmeye çalışıyoruz. Bir yıl boyunca kursa devam eden arkadaşlarımız atölyemizde güzel bir tabloyu yazabilecek duruma getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hat sanatı eğitimi alan kursiyerlerden Bercis Taşkın da, "Hat sanatını daha iyi öğrenmek ve daha güzel yazmak için Mehmet hocamızdan ders alıyoruz. Daha iyi dersler alıp kendimizi bu alanda daha iyi bir şekilde ilerletebilmek için kursa geliyoruz. Kursumuz çok güzel geçiyor. Mehmet hocamızın verdiği eğitimler üzerine daha iyi yazmayı öğreniyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP