Hilye-i Şerif Amasya'da Sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hilye-i Şerif Amasya'da Sergileniyor

Hilye-i Şerif Amasya\'da Sergileniyor
04.03.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hattat Mahmut Şahin'in Hilye-i Şerif'i, Amasya'da 30 bin kişiyi cezbetti. 80 eserle birlikte sergileniyor.

Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan, 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre enindeki Hilye-i Şerif'i, Amasya'da sergilendiği 2,5 yılda yaklaşık 30 bin kişi gördü.

Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan Hilye-i Şerif, 2018'de Bursa'da sergilenmeye başlandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin girişimiyle 2023'te Amasya'ya getirilen Hilye-i Şerif, Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusundaki Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Merkezde hilyenin yanı sıra Hazreti Muhammed'in saç, sakal ve ayak izi gibi yaklaşık 80 eser bulunuyor.

Rektör Turabi, gazetecilere, merkezlerinde Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan Hilye-i Şerif'in yanı sıra hat levhaları, bağışçılar tarafından verilen Hazreti Muhammed'e ait saç teli, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsü gibi 80 eserin yer aldığını söyledi.

Merkezlerinin irfan ve bilgi aktarım merkezi olarak hizmet verdiğini belirten Turabi, "Bu çerçevede 200'e yakın etkinlik ve 30 binden fazla ziyaretçiyle artık Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Amasya'da ilgi odağı haline dönüşmüştür. En çok ilgiyi ise Hilye-i Şerif çekiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Aslıhan Aydın Bilgili ise Hilye-i Şerif'in çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Mahmut Şahin, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Amasya, Hattat, Bilim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hilye-i Şerif Amasya'da Sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:27:03. #7.13#
SON DAKİKA: Hilye-i Şerif Amasya'da Sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.