Hattat Can öncülüğünde kadınlar Bolu'da 10 yılda 25 ibadethaneyi hüsnühatla süsledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hattat Can öncülüğünde kadınlar Bolu'da 10 yılda 25 ibadethaneyi hüsnühatla süsledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hattat Can öncülüğünde kadınlar Bolu\'da 10 yılda 25 ibadethaneyi hüsnühatla süsledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da hattat Güldane Ergin Can önderliğinde atölyeye katılan kadınlar, hüsnühat öğrenerek cami ve mescit duvarlarına eserler işliyor. Hayırseverlerin desteğiyle 10 yılda 25 ibadethanenin duvarı süslenirken, kadınlar geleneksel sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Bolu'da hattat Güldane Ergin Can öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, cami ve mescit duvarlarını hat çalışmalarıyla süslüyor.

Geleneksel Türk-İslam sanatlarından hüsnühatın yaygınlaşması için atölye çalışması başlatan hattat Güldane Ergin Can, atölye çalışmalarına katılan kadınlara sanatın inceliklerini öğretiyor.

Eğitimlerini tamamlayan kadınlar da kağıt üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra ibadethanelerin duvarlarına büyük ölçekli hat eserleri işliyor.

Cami ve mescitleri hat çalışmalarıyla güzelleştiren kadınlar, geleneksel sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Hattat Can, sanatını öğrettiği kadınlarla hayırseverlerin de desteğiyle 10 yılda 25 ibadethanenin duvarını süsledi.

"Bu sanatı çok sevdiğimizden herkese ulaştırma ve sevdirme gayretine girdik"

Güldane Ergin Can, AA muhabirine, kadınların ve kız çocuklarının bu sanatla daha fazla buluşmasını istediği için atölye çalışmaları düzenlediğini söyledi.

Kadınlarla 10 yıldır cami ve mescitlerin duvarlarını güzelleştirdiklerini belirten Can, "Bu sanatı çok sevdiğimizden herkese ulaştırma ve sevdirme gayretine girdik. Camilerimizde hanımlarımız ve evlatlarımızla buluşarak onların gözlerinden gönüllere gireceğimizi düşündük. Hüsnühat, din ve geleneğin bir arada olduğu estetik sanat olduğu için bunu nasıl yansıtabileceğimizi düşünerek camilere girmiş olduk." diye konuştu.

Bu zamana kadar 25 cami ve mescidi hat sanatıyla güzelleştirdiklerini anlatan Can, "Hüsnühat zor bir sanat. Bu sanata başladığım senelerde bana kadın olduğum için 'Evlenip gidersin, çocuğun olur gidersin, bu sanata sabredemezsin.' dediklerinde incinmiştim. Bu nedenle kız çocuklarına ve kadınlara bu konuda çok ehemmiyet veriyorum." dedi.

Can, eğitimin evde başladığını dile getirerek, "Kur'an-ı Kerim'i öğretilirken önce kadınlarımıza ve çocuklarımıza dokunmak gerektiğini düşündüm. Öğrencilerime minnettarım. Bize bu konuda öğrencilerimin yanı sıra katkıda bulunan gönüllüler de oldu. Camiyi boyarken boyalarımızı gönüllü alanlar oldu." ifadesini kullandı.

"Bizim için de anlamlı bir deneyim oldu"

Atölye çalışmasına katılan Hatice Yiğit Yirmili de işaret dili öğretmeni olduğunu, çocuklarıyla ilgilendiği için mesleğine ara verdiğini, yaklaşık bir yıldır hat sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Cami ve mescit duvarlarını hat sanatıyla süslemenin kendileri için de anlamlı bir deneyim olduğunu anlatan Yirmili, "Sadece içi boş ve beyaz olan bu mescidi hat sanatıyla ve renklerle bir cümbüş haline getirdik. İnşallah burada ibadet yapanlar, baktıklarında buraya kadın eli değdiğini ve buranın güzelleştiğini hisseder." dedi.

Ev hanımı Huri Demir de hat sanatına ilgisinin yaklaşık 2 yıl önce başladığını kaydetti.

Daha önce eserlerinin 2 sergide yer aldığını dile getiren Demir, ilk kez bir caminin güzelleştirilmesi çalışmasına katıldığını belirtti.

Demir, ibadethanelerin duvarlarında yaptıkları çalışmanın kendisi için manevi anlam taşıdığını dile getirerek, "Çok güzel bir duygu, maneviyatı yüksek. İşimi bitirdim, burayı artık gelecek kuşaklara emanet ediyorum. Buraya gelenler, baktıklarında sadece bir duvar değil, maneviyatı daha yüksek bir şey görecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatHattatGüncelKültürSanatKadınCamiBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:55:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Hattat Can öncülüğünde kadınlar Bolu'da 10 yılda 25 ibadethaneyi hüsnühatla süsledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei