Hattat Hüseyin Öksüz, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü aldı

14.02.2026 11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan hattat Hüseyin Öksüz, KTO Karatay Üniversitesi'nde hüsn-i hat sanatını öğrencilerine aktarıyor. Öksüz, geleneksel sanata olan ilgiyi artırmaları için gençlere tavsiyelerde bulunurken, yaptığı sanatın kültürel bir miras olduğunu vurguladı. Rektör Fevzi Rifat Ortaç, Öksüz'ün üniversite için önemli bir bilim insanı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan hattat Hüseyin Öksüz (82), Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde 'Hüsn-i hat' sanatındaki birikimini öğrencilerine aktarıyor. Öksüz, "Yaptığımız sanat, başlı başına kültür mirasımızın ürünleri. Bizimkisi geleneksel sanatlardan olduğu için, bu sanatı yapmak isteyenler de geleneklere uyması lazım gelir" dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Hüseyin Öksüz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü aldı. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nce düzenlenen uluslararası hat yarışmasında dünya birinciliği ile 5 ödül alan, yurt içinde ve dışında da sergiler açan Öksüz, 'Hüsn-i hat' sanatındaki başarılarını öğrencilerine aktarıyor.

'HAT SANATI KÜLTÜR MİRASIMIZ'

Aldığı ödül dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Öksüz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi hatırlayıp bu ödüle layık gören arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben esasında ödül gibi şeylerin arkasına düşen biri değilim. Ama kendisi gelip bizi buluyor. Bu da bize bir mutluluk veriyor. Yaptığımız sanat, kültürümüzün başlı başına bir mirasımızın ürünleri. Bizimkisi geleneksel sanatlardan olduğu için, bu sanatı yapmak isteyenler de geleneklere uyması lazım gelir, o da meşk usulü dediğimiz bir usul var. Biz de üniversitede tatbik etmeye çalıştık. Meşk usulü çalışırlarsa, yeteneği olan kimseler bu sanatı kazanır" dedi.

'GENÇLER BİZİM YAPTIĞIMIZ SANATLARA BAKIP GEÇMESİNLER'

Yeni neslin geleneksel Türk sanatlarına ilgilerini arttırmalarını tavsiye veren Hüseyin Öksüz, "Gençlere şunu söylemek istiyorum. Bizim yaptığımız sanatlara bakıp geçmesinler. Onları biraz irdelesinler, üzerine konuşsunlar. Şimdi yapay zeka konuşuluyor ve birçok şeyi yapıyor. Ama insan ruhuna inhisar eden durumlarda zorlanıyor, çünkü makine. Makine bir yere kadar geliyor, sonrası gelmiyor" diye konuştu.

'BU ÖDÜLÜ FAZLASIYLA HAK EDİYORDU'

Dr. Hüseyin Öksüz'ün üniversite için önemli bir bilim insanı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "Biz üniversite olarak hocamızın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel ödülünü almasından büyük mutluluk duyduk. Kendisi bu alanda bir üstat. Birçok öğrenci yetiştirerek de bu alana katkısı oldu. Bu ödülü fazlasıyla hak ediyordu. Bizim için çok değerli bir bilim insanı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

