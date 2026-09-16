76 yaşındaki hattat, su kabağına işlediği eseri Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

76 yaşındaki hattat, su kabağına işlediği eseri Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
76 yaşındaki hattat, su kabağına işlediği eseri Külliyesi\'ne ulaştırmak istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hat sanatını su kabağına işleyen 76 yaşındaki Mahmut Ertan, Kalem Suresi'nin son iki ayetini yazdığı eserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor. Ertan, eserini kendi eliyle teslim etmek istediğini ancak nasıl ulaştıracağını bilemediğini söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hat sanatını su kabağına işleyen Mahmut Ertan, hazırladığı eserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor. Su kabağı üzerine Kalem Suresi'nin son iki ayetini yazan Ertan, bu ayetlerin büyü ve sihirden koruduğunu söyledi.

Burhaniye'de çalışmalarını sürdüren 76 yaşındaki hat sanatçısı Mahmut Ertan, su kabaklarına hat sanatını işliyor. Su kabağı üzerine Kalem Suresi'nin son iki ayetini yazan sanatçı, hediyeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği yarışmalara da katılan Mahmut Ertan, "Hatların her harfinin bir enerjisi olduğunu, bu enerjiyi çevresine yaydığını biliyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, Cumhurbaşkanımız için hem kabak hem de keçe üzerine Kalem Suresi'nin son iki ayetini yazdım. Kendisine nasıl ulaştıracağımı bilemiyorum. Mutlaka vermenin bir yolunu bulacağım. Cumhurbaşkanı Külliyesine gitsem beni içeri alırlar mı? Yoksa 'bize ver, biz ulaştıralım mı' derler bir türlü karar veremedim. Niyetim kendi elimle teslim etmek. Milletvekili tanıdıklarım var. Onlar, 'biz verelim, biz ulaştırırız' dediler. Burada parti başkanıyla 2 yıl önce görüştüm, 'getir, biz veririz' dedi. Ben eserlerimin nasıl yapıldığını, ekolümün ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ayrıca kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e armağan edeceğim keçeye işlenmiş hat var" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiKültür SanatBalıkesirBurhaniyeHattatKültürSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:33
Öcalan için villa mı yapıldı Bir açıklama da Pervin Buldan’dan geldi
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:21
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke’ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:49:41. #7.13#
SON DAKİKA: 76 yaşındaki hattat, su kabağına işlediği eseri Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement