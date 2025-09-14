Gaziantep'te Hattat Mehmet Bali, 40 Yıldır Hat Sanatına Emek Veriyor - Son Dakika
Gaziantep'te Hattat Mehmet Bali, 40 Yıldır Hat Sanatına Emek Veriyor

14.09.2025 10:58
Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki hattat Mehmet Bali, 40 yılı aşkın süredir hat sanatıyla uğraşmakta ve kendi atölyesinde öğrencilere ders vererek bu sanatı gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktadır.

Gaziantep'te yaşayan hattat Mehmet Bali, gençlik yıllarında ilgi duymaya başladığı hat sanatında 40 yılı geride bıraktı.

Öğrencilik yıllarında severek başladığı hat sanatına 40 yıldır devam eden 62 yaşındaki hattat Mehmet Bali, 20 yıl önce hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla kurduğu atölyesinde sanatını sürdürüyor.

Şahinbey ilçesindeki tarihi Mecidiye Han'daki atölyesinde eserlerini aşkla nakşeden Bali, öğrencilere ve hat sanatını öğrenmek isteyenlere de ders veriyor. Halk Eğitim Merkezlerinde, üniversitelerde ve belediyelerin kurslarında hat sanatı dersi veren Bali, aynı zamanda öğrenci de yetiştiriyor.

Sanat hayatının 40'ıncı yılında eserler vermeye ve öğrenciler yetiştirmeye devam eden, eserleri yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gören Bali'nin 100'den fazla eseri bulunuyor.

Üniversite öğrencisi iken eğitimini almaya başladığı hat sanatında 2 yılda hattat olan Bali, hat sanatına yeni eserler üreterek ve tıpkı hocaları gibi yeni öğrenci yetiştirerek sahip çıkıyor.

Gaziantep'te tek icazetli hat sanatı ustası olan Bali, emek ve sabır isteyen hat sanatına son yıllarda gençlerin ilgi gösterdiğini ve bu sanatı öğrenmek isteyen gençlere de ders verdiğini söyledi.

Bali, hat sanatını gelecek nesillere aktarmak için üniversite ve imam hatip okullarının yanı sıra kendi imkanları ile kurduğu atölyede de öğrencilere kurs verdiğini belirtti.

Hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma sanatı olarak başlandığını belirten Bali, "Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) görsel sanatlardan hat sanatını tercih etmiş ve tavsiye etmiş. Hazreti Ali Efendimiz ilk vahiy katibi ve ilk hattattır. O günden bugüne kadar hat sanatı gelişerek gelmiş. İlk kufi yazı Hazreti Ali Efendimiz tarafından belirlenmiştir. Kufi yazının ölçülerini ve kurallarını Hazreti Ali Efendimiz koymuş ve onun için 'kufi yazı' denilmiş. Daha sonra Abbasiler döneminde bir küçük değişiklik geçirmiş. Kur'an-ı Kerim'e ve hat sanatına hizmet etmek için Selçuklular ve Osmanlılarla 6 çeşit yazıyı daha icat etmiş, ölçü ve kurallarını koymuş, bütün dünyaya da öğretmişler. Bu yüzden 500 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi, Mısır'da okundu ve İstanbul'da yazıldı' diye atasözü olmuştur" dedi.

Hat sanatının Osmanlı döneminde zirveye çıktığını belirten Bali, 6 Osmanlı padişahının da hattat olduğunu bildirerek, "Bizde Kur'an-ı Kerim'i daha güzel ve en güzel şekilde yazalım diye önceden beri çalışmalarımız vardı. Selçuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci iken hat sanatı derslerinin açılmasıyla birlikte hat sanatı dersleri almaya başladım. Daha sonra icazet turu çalışarak İstanbul'da hat sanatı konusunda ders aldım ve hocalarımla icazet türü devam ettik. Şu anda Gaziantep tek hat sanatı atölyesinde hattatlık yapıyorum" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezlerinde, üniversitelerde ve belediyelerin kurslarında hat sanatı dersi de verdiğini bildiren Bali, aynı zamanda öğrenci de yetiştirdiğini ifade etti.

Hat sanatının detaylarıyla ilgili de bilgi veren Bali, Bali, "Kur'an-ı Kerim 'kufi' yazı ile yazılırken, daha sonraları ise 'nesih' yazı dediğimiz bir yazı türü ortaya çıkarılmıştır. Ölçülerini Türkler, Osmanlılar ve Selçukluların son dönemi itibariyle Türkler koymuşlar. Bütün dünyaya da öğretmişler. 'Nesih' yazı ile Kur'an-ı Kerim yazmışız. Daha sonra 'Sülüs' yazı ile camilerde, levhalarda, tablolarda, saraylarda ve çeşitli şekillerde de süsleme sanatı olarak da kullanılmış" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan beri Kur'an-ı Kerim'e karşı aşırı bit sevgisinin olduğunu belirten Bali, "Konya Selçuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum, ilk hat derslerimi de Konya'da aldım. 40 yılı aşkın süredir de hat sanatı ile uğraşıyorum. Gaziantep'te hat sanatıyla ilgili bir çalışmanın ve atölyenin olmadığını öğrendim. 20 yıldır da Gaziantep'teki bu atölyemde hat sanatı çalışmalarına devam ediyorum" diye belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

