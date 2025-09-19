İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın - Son Dakika
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın

İstanbul\'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın
19.09.2025 11:33  Güncelleme: 11:50
İstanbul\'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın
İstanbul'da altı ilçede düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser kaçakçıları yakalandı.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik haziran ve eylül tarihleri arasında 5 ilçede 11 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda birbirinden değerli eserler ele geçirildi.

2005'TE ÜSKÜDAR'DA CAMİDEN ÇALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılara yönelik çalışma yaptı. Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde Haziran ve Eylül ayları içerisinde 11 farklı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, aralarında 2 Şubat 2005 yılında Üsküdar Defterdar Tahir Efendi Camii'nden çalınan Hattat Mehmet Sami Efendi tarafından 1837-1912 tarihlerinde yazılmış 1 hat levhanın da olduğu binlerce eser ele geçirildi.

ARALARINDA YUNAN/ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİNE AİT ESERLER DE VAR

Ele geçen eserler arasında hat levhanın yansıra bin 771 parçadan oluşan Yunan/ Roma İmparatorluk dönemlerine ait, insan bezemeli mozaik eser, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Cihan Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden imal olduğu görülen toplam 2 bin 627 sikke grubu, Osmanlı Cihan Devleti dönemine ait olduğu anlaşılan pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona vb. olmak üzere toplam 454 obje ve 47 fil dişinden imal edildiği değerlendirilen bilezik formunda takı ele geçirildi.

Ele geçen tarihi ve manevi eserler, basın mensuplarına gösterildi. Söz konusu eserlerin, yapılacak işlemlerin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Mehmet Sami, Kaçakçılık, Operasyon, istanbul, Üsküdar, Hattat, Kültür, Suç

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın - Son Dakika
