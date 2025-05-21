2025 Taklamakan Rallisi Başladı

URUMQİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- 2025 Taklamakan Rallisi salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu kentinde başladı.
Bu yıl düzenlenen rallide 23 motosiklet ve 105 araç yarışıyor. 1 Haziran'da sona erecek rallide yarışmacılar çöller ve Gobi düzlüklerindeki 2.350 kilometrelik süreli özel etaplar da dahil olmak üzere yaklaşık 5.200 kilometre boyunca aşırı sıcak ve karmaşık topografya ile mücadele edecek.
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